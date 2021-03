Kaitseliidu üksus harjutas Võrumaal Iraagi missiooniks

Võru rannahoone tagusel platsil olid positsioonid sisse võtnud paarkümmend kaitseliitlast, maandumiseks otsisid kohta kaks helikopterit.

"Sellel lõpuharjutusel või kontrollharjutusel me lähtume sellest situatsioonist, mis meil siia luuakse. Ehk kõik need väljaõppekohad on situatsioonipõhised olnud," kirjeldas Estguard-4 rühmaülem leitnant Sven Luik.

"Me oleme saanud harjutada selleks, et inimesel keda me transpordime tekib mingi tervisehäire, et kuidas teda elustada, tema tervist hoida ja kuni erinevate rünneteni üksusele," rääkis Luik.

Õppusel harjutati läbi just need olukorrad, mis missioonile minejaid ees ootavad.

"Arvestades sellega, et see üksus läheb Iraaki, tema põhiline ülesanne on olla lähikaitseks erinevatele VIP-le, siis see on ongi üks protseduur, mida harjutatakse sellistel puhkudel läbi ja mida tuleb neil päris palju teha, sest nende peamine ülesanne saabki olema tähtsate isikute viimine ühest punktist teise, nende julgeoleku tagamine ja vaatamine, et kõik oleks hästi ja turvaline," rääkis kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi.