Kohalike volikogude valimiste edasilükkamine pole tõenäoline

Parlamendierakondadest on pandeemia tõttu kohaliku omavalitsuse volikogude valimiste edasilükkamisele kindlalt vastu Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) ja Reformierakond ning vaid Keskerakond on valmis seda vajadusel kaaluma.

"Kui pandeemia ei vaibu, siis kindlasti oleme valmis langetama otsuseid, et valimisi edasi lükata, aga ma arvan, et suudame sügiseks olla olukorras, kus valimised saavad toimuda õigeaegselt," ütles Postimehele riigikogu esimees ja Keskerakonna juht Jüri Ratas, lisades, et järjest olulisemat rolli mängib valimistel elektrooniline hääletamine.

Reformierakonna hinnangul saab valimiste edasilükkamist kaaluda ainult äärmisel juhul, aga nemad seda ei poolda ning erakond panustab elektroonilisele hääletamisele ja vaktsineerimisele.

Opositsiooniliidri Eesti Konservatiivne Rahvaerakonna esimees Martin Helme kinnitas, et nemad ei ole mitte mingil juhul nõus koroonaviiruse ettekäändel valimisi edasi lükkama ning vajadusel tuleb valimiste läbiviimiseks leida muud lahendused, näiteks teha oluliselt rohkem ja selle võrra väiksema rahvahulgaga valimisjaoskondi.

Õiguskantsleri asetäitja ja vabariigi valimiskomisjoni liikme Olari Koppeli sõnul ei näe kehtivad seadused ettegi võimalust ei kohalike ega teiste valimiste edasilükkamiseks või ärajätmiseks pandeemia tõttu.

Teemapüstitus tõukus asjaolust, et Soome kaheksa erakonna peasekretärid tegid märtsi alguses koroonaviiruse levikule viidates rahuaja oludes pretsedenditu otsuse valimised edasi lükata. Soome kohalikud valimised toimuvad nüüd 18. aprilli asemel 13. juunil.