Uuring: Helsingis on kõige populaarsem partei Koonderakond

Soome ajalehe Helsingin Sanomate korraldatud uuringust selgus, et Helsingis on kõige populaarsem partei Koonderakond.

Koonderakonna toetus on Helsingis 23,2 protsenti, teisel kohal on rohelised 21,3 protsendiga, teatas Helsingin Sanomat.

Eelmistel kohalikel valimistel sai Koonderakond Helsingis 28,3 protsenti häältest ja rohelised 24,1 protsenti häältest.

Suure kasvu on teinud Põlissoomlaste partei toetus. Erakonna toetus on 13,1 protsenti. Eelmistel valimistel oli nende toetus ainult 6,7 protsenti. Soome peaministri Sanna Marini kodupartei sotsiaaldemokraatliku erakonna toetus on Helsingis 13,9 protsenti.

20 protsenti ei osanud küsimusele, kelle poolt nad Helsingis hääletaksid, vastust anda või ütlesid, et ei annaks häält kellelegi. Eelmistel valimistel oli see arv 28 protsenti.

Järgmised kohalikud valimised toimuvad Helsingis 13. juunil 2021. Eelhääletus hakkas aga juba 26. mail. Valimistel valitakse Helsingi linnavolikokku 85 saadikut.

Helsingi linnapea on hetkel Jan Vapaavuori. Vapaavuori kuulub Koonderakonda.