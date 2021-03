Perearsti saatekirjaga tehtud koroonatesti ei tohi reisimiseks kasutada

Terviseameti teatel on inimesed hakanud pöörduma tasuta koroonatestile pääsemiseks perearsti poole. Hiljem aga selgub, et negatiivset testitulemust kasutatakse haigestumise tuvastamise asemel hoopis turismireisideks.

Viimastel nädalatel on perearsti saatekirjaga tehtud testi alusel genereeritud sertifikaati kasutanud umbes 10 protsenti reisile minejatest. Ka lähikontaktseks registreerimist ja selle alusel tasuta testimisele pääsemist kasutatakse reisimise eesmärgil ära.

Perearsti saatekirjaga tehtud testi alusel genereeritud sertifikaadi reisimiseks kasutamine ei ole lubatud ning on karistatav väärteona. Rikkujaid on terviseameti teatel võimalik karistada aresti või kuni kolmesaja trahviühikuga.

Piiril on võimalik kontrollida, kas reisile mineja on testi eest tasunud ise või kasutanud perearsti saatekirja. Reisimiseks vajalikule sertifikaadile kuvatakse automaatselt tellimuse tunnus.

Amet tuletab meelde, et perearsti saatekirjaga testimine on suunatud vaid haigussümptomitega inimestele.

See on vajalik haigete kiireks tuvastamiseks ja isolatsiooni suunamiseks, et piirata nakkuse edasikandumist. Sama kehtib ka lähikontaktsete testimise puhul - eesmärk on välja selgitada võimalik nakatumine, et tõkestada viiruse levikut Eestis. Perearsti ja lähikontaktse saatekirja alusel testi tegemine on inimese jaoks tasuta ja testi kulu katab riik.

Reisimiseks vajaliku tasulise testi saab teha endale sobiva teenuseosutaja juures.