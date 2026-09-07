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Rootsi ostab endale HIMARS-id

Välismaa
Mitmikraketiheitja HIMARS
Mitmikraketiheitja HIMARS Autor/allikas: Kaitseväe Peastaap / mil.ee
Välismaa

Rootsi hangib endale USA-s toodetud mitmikraketiheitjad HIMARS. Tehingu väärtus ulatub väidetavalt üle seitsme miljardi Rootsi krooni ehk veidi üle 630 miljoni euro.

Tehingu raames hangitakse umbes kümme raketiheitjat HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) koos laskemoonaga. Tarned algavad eeldatavasti 2027. aastal.

Süsteemidele mõeldud laskemoona hakkab Rootsis tootma ettevõte Saab koostöös Lockheed Martiniga.

Kuna Rootsi kaitseväel sarnaseid relvasüsteeme seni polnud, lepiti hoolduses kokku koostöös Soomega. Soome kasutab samuti USA-s toodetud mitmikraketiheitjaid, millele sobib HIMARS-iga sama laskemoon, vahendas Yle.

Kahe riigi kaitseministrid allkirjastasid esmaspäeval raketiheitjatega seotud koostöö kavatsuste protokolli. 

Kokkuleppe kohaselt toetab Soome Rootsit väljaõppe, hoolduse ja tehnilise abiga.

"Selle aasta alguses kindlustasime süsteemide hooldus- ja teenindusvõimekuse rajamise Soome. Kuna Rootsi võtab nüüd kasutusele ühilduva raketiheitjasüsteemi, loome lisandväärtust asjaolust, et meil on see valdkond juba ette valmistatud," märkis Soome kaitseminister Antti Häkkänen (Koonderakond) oma avalduses.

Häkkänen viitas raketiheitjate hooldus- ja remondikeskuse rajamisele Tamperes, milles lepiti juunis kokku USA relvatööstuskontserniga Lockheed Martin.

Kaitseminister rääkis ringhäälingule Yle, et Soome pingutab selle nimel, et võimalikult paljud USA raketiheitjaid kasutavad riigid koondaksid oma hoolduse just Soome.

Häkkäneni sõnul parandavad koostöö ja Rootsi uued raketiheitjad nii Soome kui ka kogu Põhjala julgeolekut. NATO-s kavandatakse kaitset kõigi liikmesriikide ressursse kaasates. Seetõttu on Rootsi hangitud varustus oluline ka Soome jaoks.

"Lõppkokkuvõttes kasutatakse tagalariikide ressursse eesliiniriikide piiride kaitsmiseks, mistõttu on Rootsi soetatud märkimisväärne tulejõud Soomele kasulik," nentis Häkkänen.

Soomel on juba arvestatav hulk raketiheitjaid. Rootsi HIMARS-süsteemid toetavad piirkonna kaitset veelgi. "Kui suudame lisaks käivitada ka ühise laskemoonatootmise või -hanked, lisandub sellele veel varustuskindluse aspekt," ütles Häkkänen.

Põhjamaade kaitsekoostööd on viimasel ajal järjest laiendatud. Augusti lõpus leppisid Soome ja Rootsi kokku koostöös Soome territoriaalse terviklikkuse jälgimisel.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: Yle

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