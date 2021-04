Enam kui 500 miljoni Facebooki kasutaja andmed lekkisid

Häkkerid on kätte saanud rohkem kui 500 miljoni Facebooki kasutaja telefoninumbrid ja muud isiklikud andmed ning need avalikult internetti välja pannud.

Väljaande Business Insider teatel sisaldavad andmed kasutajate nime, asukohta, telefoninumbrit, eluloolist teavet, mitmel juhul ka elektronposti aadressi.

Teiste seas on lekitatud andmete seas enam kui 87 000 eestlase omad.

Facebooki esindaja ütles väljaandele, et andmed saadi kätte varasemate nõrkade kohtade kaudu, aga 2019. aastal viidi sisse parandused. See tähendab, et varastatud andmed on vähemalt paar aastat vanad.

Lekke avastas Iisraeli küberturvafirma Hudson Rock tehnoloogiajuht Alon Gal. Tema sõnul võimaldavad andmed luua näiteks libakontosid ja sooritada teise nime alt pettusi.

Agentuuri Reuters teatel on need andmed häkkerite ringkonnas saadaval olnud alates jaanuarist ja esialgu üritati neid müüa.