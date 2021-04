Florida kuulutas mürgise reovee tõttu välja erakorralise olukorra

Enam kui 300 majapidamist Tampa Bay piirkonnas pidid evakueeruma ning Piney Pointi veehoidla lähedal asuv maantee suleti, vahendas BBC.

Kohalikud elanikud said tekstisõnumi, milles paluti neil kohe kodust lahkuda.

Võimude sõnul on 31 hektarile ulatuvas veehoidlas miljoneid liitreid vett, mis sisaldab vanast tehasest pärit fosforit ja lämmastikku. Tiik, millest leke leiti, sisaldab väetisetootmisest pärit radioaktiivseit jäätmeid.

Leket püüti juba reedel peatada, kuid ebaõnnestunult. Florida kuberner Ron DeSantis kuulutas erakorralise olukorra välja laupäeval. See võimaldab suunata rohkem ressursse olukorraga tegelema.

Manatee maakonna administraator Scott Hopes ütles pressikonverentsil, et on oht, et vesi võib piirkonna, mis on peamiselt põllumajandusmaa, üle ujutada.

"Me räägime võimalikust 2,3 miljardist liitrist veest sekundite ja minutite jooksul, mis voolab hoidlast välja ümberkaudsele alale," ütles Hopes.

Praegu pumbatakse tuhandeid liitreid vett hoidlast välja, et veetaset alandada.