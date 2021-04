Suurbritanniat ootab Brexiti tõttu aiataimede nappus

Suurbritanniat tabab sel hooajal taimede nappus, sest aiandus on tõusuteel, kuid Brexitist tingituna ei jõua taimed ja aiandustarvikud Euroopast enam nii kergesti kohale.

Nõudlus taimede järele on kasvanud kaks kuni kolm korda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Arvatakse, et umbes kolm miljonit inimest on avastanud aianduse võlud, aga pakkumine on poole võrra vähenenud.

Kuna niinimetatud Euroopa taimepass enam ei kehti, tekivad lisakulud, mis seotud piiriületamisega.

Tarned ka venivad. Peamised taimedega varustajad on olnud Holland ja Belgia, kus kliima on sarnane, ning ka Itaalia ja Saksamaa.