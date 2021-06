Johnson: Suurbritannia ei kõhkle vajadusel Põhja-Iiri protokolli peatamst

Johnson ütles pärast kõnelusi Euroopa Liidu juhtidega, et neil lihtsalt tuleb aru saada, et Ühendkuningriik on ühtne territoorium, mis hõlmab ka Põhja-Iirimaad.

Varem laupäeval ütles Johnson, et soovib Euroopa Liiduga Brexiti-järgse Põhja-Iiri protokolli asjus tekkinud tüli lahendamiseks kõigi poolte pragmatismi ja kompromissi.

Johnson väljendas Prantsuse presidendi Emmanuel Macroniga kohtudes kindlust Suurbritannia positsioonis, vahendas Downing Street.

Euroopa Liidu liidrid nõuavad Suurbritannialt Brexiti leppega lubatu täitmist.

EL-i juhid manitsevad ÜK-d Brexiti leppega antud lubadusi täitma

Euroopa Liidu liidrid käskisid laupäeval Briti peaministril Boris Johnsonil Brexiti leppega antud lubadustest kinni pidada, esinedes ühisrindena Londoniga tekkinud tülis uute kaubandusreeglite pärast.

Euroopa Komisioni president Ursula von der Leyen ja Euroopa Ülemkogu eesistuja Charles Michel rõhutasid, et kokkulepitu täitmise nõudes on EL täiesti ühtne.

Londonil ja Brüsselil on tekkinud vaidlused Suurbritannia EL-ist lahkumisel kehtestatud Põhja-Iiri kaubandusreeglite üle.

Prantsusmaa president Emmanuel Macron kohtus Johnsoniga Edela-Inglismaal Cornwallis G7 tippkohtumisel ja väljendas pahameelt, mida Brüssel tunneb Suurbritannia ühepoolsete sammude pärast, millega rikutakse Brexiti leppe Põhja-Iiri protokolli.

Macroni büroo allikas ütles ajakirjanikele, et Prantsuse president selgitas Johnsonile, et Suurbritannial tuleb Euroopale antud lubadust täita ja lahkumisleppe reeglitest kinni pidada.

Põhja-Iiri protokolli pärast tunneb muret ka USA president Joe Bidenit, kes on ise iiri päritolu. Ajalehe Times teatel on ta teinud diplomaatidele ülesandeks manitseda Johnsonit 1998. aastal saavutatud Põhja-Iiri rahu mitte ohtu seadma.

Euroopa Liit hoiatas kolmapäeval Suurbritanniat edasiste ühepoolsete sammude eest, mis rikuvad Põhja-Iiri protokolli. Macron rõhutas neljapäeval, et Brexiti asjus ei saa midagi uuesti läbi rääkida.

2019. aastal kokkulepitud Põhja-Iiri protokoll jättis piirkonna sisuliselt EL-i tolliliitu ja ühisturule, et säilitada habras rahu vabariiklaste ja unionistide vahel. Brexiti lahutusleppes sisalduv protokoll on mõeldud vältima niinimetatud kõva piiri teket Ühendkuningriigi koosseisu kuuluva Põhja-Iirimaa ja EL-i liikme Iiri Vabariigi vahel.

Erikorralduse alusel liigub tollikontroll Suurbritanniast EL-i saabuvatele kaupadele Põhja-Iiri sadamatesse ning piirkond jääb EL-i tolliametnike terava tähelepanu alla.

Vaidlus Põhja-Iirimaa protokolli üle on üks mitmest küsimusest, mille tõttu Brexiti-järgsed suhted EL-i ja Ühendkuningriigi vahel hapud on. Hiljuti vaidlesid Prantsusmaa ja Suurbritannia ka kalastusõiguste üle Kanalisaarte juures.