Sõõrumaa rajab Tondile 40 miljoni eurose ärikvartali

Ettevõte ehitab Tondile kasarmute juurde ja Tammsaare tee äärde kokku 28 000 ruutmeetrit büroopinda, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See on seisnud kasutuseta ligi 20 aastat. Õnneks ta on olnud korralikult katuse all ja ta on heas seisus, kõik müürid ja karniisid. Me oleme siis alustamas arendusega alates Tondi tänavast kuni endise ESS-i peamajani Tammsaare tee ääres," sõnas US Real Estate'i arendusdirektor Martin Kolga.

Varasemalt on US Real Estate uuendanud Tondi tennisekeskuse ja vana staabihoone. Seal kõrval tegeleb kinnisvaraarendusega ka Pro Kapital.

Arendus valmib kahes etapis: esimene ärihoone Tammsaare tee ääres aastal 2023 ning ülejäänu aastaks 2025.