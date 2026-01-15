Tondil tehakse korda viimane kasarmuhoone

Tondi kunagises sõjaväelinnakus on hooneid, mis on saanud täiesti uue elu, teistega on veel arenguruumi, aga tegemist on väga atraktiivse ja kiiresti areneva piirkonnaga Tallinnas.

Tallinna linnaplaneerimise ameti muinsuskaitse osakonna juhataja Carolin Pihlap ütles, et üks suur kasarm on hetkel sisuliselt varemetes, kuid seal käib aktiivne projekteerimine.

"See on hetkel võiks öelda sisuliselt varemestunud, seis on väga halb, aga samas on meil aktiivne koostöö omanikuga käinud juba mitu aastat. Me oleme projekteerimisega jõudnud lõpusirgele, viimistleme rõdupiirete detaile, nii et ma olen väga lootusrikas, et ühel hetkel saab ka see hoone oma väärilise ilme linnapilti, " rääkis Pihlap.

Millal seal võiks ehituseks minna, ei oska muinsuskaitse osakonna juhataja öelda.

"Oh, seda on meil raske öelda ja meie ei saa seda ette kirjutada. Me saame ainult omalt poolt kõik menetlusliku kiiresti toimetada ja soovida arendajatele jõudu," märkis ta.

Kokku on Tondi sõjakooliga seotud hooneid mälestisena ehk muinsuskaitse all on kümme, aga kõik need ei ole sugugi ühe omaniku käes.

"Eks meie asi nii muinsuskaitse poolelt kui ka linna poolt tervikuna on vaadata, et see kvartal säilitaks tervikliku ilme," tõdes Pihlap. "Kõik mälestised, mis on kasutuses, säilivad alati kõige paremini ja senised tööd on tehtud väga hästi ning need inspireerivad ka naabreid oma maju korda tegema. Nii et ei ole põhjust nuriseda," lisas ta.

Kolm kinnistut muinsuskaitsealustest hoonetest kuulub Urmas Sõrumaaga seotud ettevõtetele. Tondi linnakusse, nii nendesse hoonetesse kui ka sinna kõrvale uute hoonete ehitamisse on Sõõrumaa sõnul investeeritud enda sõnul väga palju.

"Park Tondi Residentsid, mida me ehitasime, jälle minule omaselt, et mul on kombeks ehitada neid liiga häid, et liiga kõrgete lagedega ja avarate ruumidega ja see on tihtipeale kallis ja toodab vähe tulu," rääkis Sõõrumaa. "Aga ma lihtsalt ei oska teistmoodi. Ma ei oska öelda, palju kokku, aga no neid miljoneid on ikkagi kümneid ja kümneid ja kümneid ikka siin. Pigem vähemalt sada konda, sest et ka Tammsaare tee 69, mis on seal, mõned aastad tagasi kerkinud büroohoone, on ka minu ehitatud. Et kindlasti üle 100 miljoni."

Eelmisel nädalal müüs Sõõrumaa ühe ajaloolise, aga lõpuni korda tegemata kasarmuhoone Scandiumile.

"Antud hoone puhul lihtsalt vaim ei hakanud peale. Tõsi, jah, selle elamukompleksi me ehitasime valmis, aga kasarmuni me päriselt ei jõudnud. Me puhastasime ta ära, tegime ta niimoodi ehituse alustamise kõlbulikuks. Kõik load on olemas, et ehitamisega pihta hakata," rääkis Sõõrumaa kasarmuhoonest. "See on selles piirkonnas nüüd juba kolmas suur kasarmuhoone, mida korda teha. Esimese tegime juba 1998. aastal. Teise hoone seal kõrval, Tondi 55, kus oli kunagi Audentese ülikool ja milles praegugi on paar kooli, selle me tegime korda mingi kümmekond aastat tagasi. Et jah, kuidagi hea ja huvitav on teha vana asja tänapäevaselt korda, sest et rasket on sinna hinge sisse panna. Kui mingi vana nörp õnnestub säilitada või veel enam terve majaraamistik säilitada, siis see annab suured võimalused," kommenteeris ta.

Scandicumi tegevjuht Maido Lüiste ütleb, et tegu on väljakutsega: "Välismüürid on heas seisus ja ka hoone väljastpoolt on heas sisus. Kunagi on õnneks sinna uus katus peale pandud, mis on hoidnud müürid talutavas konditsioonis, aga seest on hoone tühi. Hoone kõige väärtuslikum osa ongi punastest tellistest müürid ehk fassaad. Meie eesmärk on teha ja renoveerida hooneid, mis ka linnaruumile väärtust juurde annavad."

Lüiste sõnul tulevad sinna suure tõenäosusega bürood ja äripinnad.

"Sinna on võimalik näiteks kohvik rajada. Meie poole on pöördunud üks ujumiskool, on pöördunud ka inimesed, kes sooviks seal oma ateljee avada, aga miks mitte ka ärid, korterid. Kõik võimalused on lahti," ütles Scandiumi tegevjuht.

Üks sõjaväelinnaku kasarm ja selle hoovipoolne hoone kuluvad veel aktsiaseltsile Tondi Kvartal, ehk Pro Kapitalile. Paraku nemad oma plaane avada ei soovinud.