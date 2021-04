Prints Philipi matused toimuvad 17. aprillil

Palee pressiesindaja sõnul on tegemist tseremoniaalse kuningliku matusetalitusega, mitte riiklike matustega, kuna see oli printsi soov, vahendas BBC.

Teenistus algab kohaliku aja järgi kell 15 ja seda kantakse televisioonis üle.

Palee märkis, et matused tähistavad ja peegeldavad printsi eluteenistust ning need on kohandatud vastavalt koroonaviirusega seotud piirangutega.

Nimekiri matustel osalejatest avalikustatakse neljapäeval. Tõenäoliselt osalevad teenistusel printsi lapsed ja lapselapsed. Teada on, et matustele saabub USA-st ka prints Harry, kuid tema abikaasa Meghan arsti soovitusel mitte.

Avalikkusele jäävad matused suletuks.

Matustele eelneb kaheksa päeva kestev riiklik leinaperiood. Sel ajal jäävad riigilipud poolde masti, välja arvatud lipp palee juures, kus kuninganna Elizabeth II parasjagu viibib. Kuninglikus perekonnas kestab ametlik leinaperiood kaks nädalat.

Suurbritannias kõlasid prints Philipi mälestuseks kahuripaugud

Suurbritannias tulistati mitmel pool aupauke reedel surnud prints Philipi mälestuseks.

41 kahuripauku lasti Londonis, Edinburghis, Cardiffis ja Belfastis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kahuripaukudega mälestasid kuninganna lahkunud abikaasat ka sõjalaevastiku laevad.

Samamoodi on varem mälestatud kuninganna Victoriat ja legendaarset peaministrit Winston Churchilli.

Riiklikke matuseid prints Philipile ei korraldata, samuti ei panda tema kirstu kusagil avalikult välja, kuna selline oli printsi enda soov.