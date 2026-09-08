Väikesaarte laevaliine ähvardab tuleval reedel streik

Streik hõlmab kõiki Kihnu Veeteede opereeritavaid laevu ja liine ehk reisiparvlaeva Kihnu Virve liinidel Munalaid–Kihnu, Munalaid–Manilaid; reisiparvlaeva Ormsö liinil Rohuküla–Sviby; reisiparvlaev Soela liinil Sõru–Triigi ning reisiparvlaev Koidula liinil Laaksaare–Piirissaare.

Streigi põhjusena tõi EMSA välja, et Kihnu Veeteed pole olnud valmis ametiühingu korduvalt esitatud kollektiivlepingu ettepanekuid sisuliselt ja argumenteeritult läbi rääkima ega kollektiivlepingut sõlmima, kirjutab Lääne Elu.

Selle asemel on laevafirma sõlminud kokkuleppe vast loodud Lääne-Eesti meremeeste ametiühinguga, kes esindab ettevõttes vaid kuut töötajat.

Kollektiivsed läbirääkimised pole tulemuseni jõudnud ja töörahu on katkenud.

"Raske on aru saada, milles täpselt probleem on," ütles Kihnu Veeteede juht Jaak Kaabel Lääne Elule. Kuna üks pikalt vindunud töötüli põhjus oli laevatöötajate palgad, tõstis laevafirma Kaabli sõnul töötajate palku vastavalt ametikohale 12–20 protsenti.

"Palga tõstmine on väga tänuväärne, aga see on tööandja ühepoolne otsus," ütles EMSA esimees Jüri Lember ja lisas, et tegelikult on palgatõus väiksem, sest samal ajal vähendati lisatasusid.

Lemberi sõnul kuulub EMSA-sse 52 protsenti Kihnu Veeteede laevapere liikmetest.

Vormsi vallavanem Tanel Viks oli streigiplaani kommenteerides EMSA peale tulivihane. "See on sigadus," ütles Viks Lääne Elule, nimetades EMSA tegevust väljapressimiseks.