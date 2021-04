Tallinn tahab suveks leida vanalinna laadakorraldajat

Tallinna kesklinna valitsus plaanib sel suvel vanalinna laadakära tuua. Kuni 15. maini saavad laada korraldamisest huvitatud esitada pakkumisi riigihankel. Laadakorraldamise kogemusega ettevõtja on aga pigem skeptiline, kuna Tallinna vanalinna laadad on ikka olnud suunatud turistidele. Neid aga pole.

Raekoja plats nägi viimati laata jõulude ajal. Siis selgus, et kuuse alla ja kioskite vahele tuli inimesi hoolimata väliskülaliste puudumisest. Kohalikud leidsid tee Raekoja platsile.

Kesklinna valitsus pakub nüüd kontsessioonilepingut laadakorraldaja leidmiseks. Kunagiste igakolmapäevaste käsitöölaatada traditsiooni on plaanis taselustada. Ja mitte ainult.

"On kolmapäevased laadad, samuti toimub rahvakunsti laat. Kesklinna päevad, vanalinna päevade laadad. Neid laatasid on tegelikult päris palju. Kas nad saavad toimuma? Mina loodan, et saavad toimuma," lausus Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

Viimase jõululaada perenaine ja laatade korraldamise kogemusega ettevõtja ütles, et juba mai lõpus Raekoja platsile laata korraldada pole lihtne. Nii külastajate kui müüjate leidmise koha pealt.

"Kuna need suvised laadad olid ikka mõeldud turistile ja neid pole, polnud ka eelmisel aastal ja vähetõenäoline, et neid see aasta tuleb, siis ma ei näe eriti mõtet selle laada korraldamisel," lausus jõululaada korraldaja Maive Nahksepp.

Haukanõmm ütles, et kui tõesti ei leidu kedagi, kes tahaks laatu korraldada ja hange kukub läbi, siis hakatakse lube andma otsustuskorras.

Nahksepa sõnul on kauplejad ennast juba ümber organiseerinud ning käiakse kohalikel maalaatadel. "Midagi peab ju tegema ja leitakse uued võimalused," ütles ta.