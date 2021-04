Väikese Munamäe juurde soovitakse maa-alust suusatunnelit

Asutused toovad oma kirjas välja, et tunneli võiks rajada Tatra-Otepää-Sangaste maantee 28 kilomeetri lähedusse, kus Tartu maratoni rada ristub maanteega.

"Korraliku lumega nädalavahetustel ületab antud teelõiku päevas kuni 1000 suusatajat. Tartu rattamaratoni raja kasutajaid lumevabal perioodil on analoogses suurusjärgus," seisab pöördumises.

Tunnel oleks asutuste hinnangul vajalik just seetõttu, et tegemist on väga kurvilise teelõiguga, kus on halb nähtavaus ning seega võivad ootamatult teed ületavad suusatajad tekitada liiklusohtliku olukorra.

"Suusamaratoni raja ületuseks tuleb jalast võtta suusad või suusk ja näiteks ühel jalal piiratud nähtavusega alas üle maantee hüppamine on äärmiselt ohtlik. Rattamaratoni raja ületus on veelgi ohtlikum, ületades mööda kõrvalteid maanteed täpselt kurvi keskel olematu nähtavusega kohas," kirjutavad asutused.

Suusa- ja ka rattamaratoni raja kasutajatel tekiks tunneli rajamisega pöördujate hinnangul aastaringselt ohutu ja mugav teeületamise võimalus. Ürituste toimumise ajal jääks nende sõnul ära ära maantee sulgemine, pikaajaline liikluse seiskumine ja liikluse reguleerimine ning suusamaratoni puhul lume kandmine maanteele.

Lisaks toovad pöördujad välja, et samas kohas on ka avalik mootorkelgurada, mis maanteega ristub ning uus liikluslahendus aitaks ka seesugust liiklemist ohutumaks muuta. Samuti võimaldaks seesugune tunnel parandada kergliiklusteed kasutavate jalakäijate liiklust olemasolevate bussipeatuste juurde, lisasid nad.