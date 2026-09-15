Vahtras: sõjahirm on välisinvestorite otsustusperioodi pikendanud

Uus majandusminister Liina Vahtras tõdes "Aktuaalse kaamera" intervjuus, et kuigi Venemaa ohtlikkusest rääkimine on toonud Eestile välispoliitilist usaldust, on see muutnud välisinvestorid ettevaatlikumaks ja pikendanud nende otsustusprotsesse. Samuti rõhutas minister, et Eesti traditsiooniline tööstus peab ellujäämiseks liikuma jõuliselt automatiseerimise ja tehisintellekti suunas, mille vastu tunnevad ettevõtjad toetusmeetmete toel ka suurt huvi.

Teie uus kolleeg Martin Herem on olnud siin viimastel päevadel jutuks selle teemaga, et ta külvab Venemaa uue rünnakuga ähvardades sõjahirmu. Sõjahirm ei mõjuta mitte ainult tarbimisotsuseid Eestis, vaid ka välisinvestoreid. Kas peaksime rääkima sellest, kui ohtlik on Venemaa naabrus?

Ma arvan, et sellest ohtlikkusest rääkimine on Eestile toonud tegelikult palju usalduskrediiti ja seda peab teataval määral kindlasti tegema. Mis puudutab välisinvesteeringuid, siis loomulikult mõjutab see ka investorite otsuseid.

Mis meie sõnum peab olema?

Meie sõnum peab olema see, et me oleme ettevalmistatud, me teame, mis me teeme, ja meil on võimekused olemas. See läheb natukene minu uue kolleegi Martin Heremi vastutusalasse, aga mida me tegelikult Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuses näinud oleme, on see, et välisinvestorite otsustusperiood on pikenenud. Siin me saame riigina appi tulla, et selgitada, mis me oleme teinud, kuidas meid saab endiselt usaldada ja et Eesti on kaitstud.

Tööstusettevõtetel on raske. Hindade ja palkade kasv, mida on mõjutanud ka maksutõusud, on muutnud toodangu kalliks. Mis on nõndanimetatud traditsioonilise tööstuse tulevik Eestis?

Me näeme seda, et oleks vaja siiski, et nad liiguksid veel suurema ja pikema sammuga automatiseerimise, digitaliseerimise ja tehisintellekti kasutamise suunas. Me näeme ka, et see pakub ettevõtjatele väga suurt huvi. Näiteks jällegi EISA-s on välja töötatud innovatsioonilaen, mille osas tuli väga palju taotlusi ja suuri sooviavaldusi, sama ka tehisaru osaku osas. Pidime alla tunni selle täiesti kinni panema, sellepärast et laekus üle 200 avalduse. Nii et see huvi on suur ja see vajadus järelikult on olemas, ettevõtjad tunnetavad seda ja me saame siin aidata.

Riik elab võlgu. Mida te olete valmis uues eelarves oma vastutusalast kärpima?

Siin jään vastuse võlgu, sest ma ei ole selle eelarvega veel tutvunud. Küll aga ma tean, et majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi haldusalast on siiski väga palju juba kärbitud eelnevatel aastatel, nii et midagi saab kindlasti teha ja üle vaadata, aga nii täpselt ma teile kahjuks täna veel vastata ei oska.

Avalikkus ei tea teist kahjuks väga palju ja teie ministrikoht ei ole just kõige populaarsem, staariks kuue kuuga ei tõuse. Mis te arvate, mis teist pärast valimisi saab? Ega Reformierakonnas see pink pärast valimisi väga pikk ei tule. Kui pika perspektiiviga vaatate?

Ma kindlasti annan endast parima ja maksimumi, et valimistel kandideerida ja valija mandaati püüda. Kui ma seda ei saa, siis mul tuleb leida endale uusi väljakutseid ja loodan, et see õnnestub.