Vene fregatt tulistas Taani kaitseväe kopteri suunas signaalrakette

Taani võimude teatel lasti Kopenhaagenist lõunas asuva Gedseri lähistel rahvusvahelistes vetes asunud Vene sõjaaevalt välja kaks signaalraketti. Üks signaalrakettidest möödus helikopterist üsna lähedalt.

Taani kaitseväe esindaja andmetel tulistati sõjaväekopteri suunas ajal, mil see tegi fregatist rutiinseid ülesvõtteid.

Taani kaitseministri Jeppe Bruusi kinnitusel ei saanud vahejuhtumis kannatada ei kopter ega selle meeskond.

Bruus peab sellest hoolimata juhtunut äärmiselt tõsiseks. Kaitseministri hinnangul näitab see venelaste äärmiselt ebaprofessionaalset meresõiduoskust.

"See näitab, et venelaste niiöelda riskivõtmise piirid on muutunud. Asjale reageeritakse," lubas Bruus.

Taani välisministeerium kavatseb vahejuhtumiga seoses Venemaa suursaadiku välja kutsuda. Kohtumise aeg ei ole veel teada.

Taani on NATO liikmesriik ja üks Vene agressiooni tõrjuva Ukraina kõige tugevamaid toetajaid.