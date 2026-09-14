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Trump kritiseeris Google'i kava rajada Soome andmekeskused

Välismaa
Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR
Välismaa

USA president Donald Trump protesteeris esmaspäeval teravalt tehisintellekti piiramise nõudmiste vastu. Negatiivse asjana mainis ta ka Google'i suurt andmekeskuseinvesteeringut Soome.

Trump kirjutas oma Truth Sociali kontol sel teemal värvika sõnakasutusega.

Tehisintellekti tehnoloogia potentsiaalsed ohud on viimastel päevadel Ameerika Ühendriikides kuum teema. Isegi suured tehisintellekti ettevõtted on hakanud valdkonna piirangute poolt sõna võtma. Näiteks kutsus Anthropicu tegevjuht Dario Amodei nädalavahetusel tehisintellekti ettevõtteid üles mudelite väljatöötamise tempot teadlikult aeglustama. Väidetavalt oli ka Open AI tegevjuht Sam Altman valmis sama tegema.

Trumpi peamine mure näib olevat see, et tehisintellekti järelevalve nõudmised annaksid Hiinale tehisintellekti arendamisel edumaa. Ta nimetas muret tehisintellekti pärast pettuseks. Varem kirjutas ta, et tehisintellekti-vastane meelsus on haige vandenõu.

Trump kirjutas ka, et Hiina president Xi Jinping on öelnud, et Hiina ei lase millelgi tehisintellekti arengut takistada.

Trump tõi oma sõnumis välja ka andmekeskused – ja Google'i hiljuti teatatud 13 miljardi euro suuruse investeeringu Soome andmekeskustesse. Trumpi sõnul see teda ei rõõmusta.

"Google on teatanud, et nad tahavad ehitada Soome tohutu rajatise, kuna neil on Ameerika Ühendriikides raske lube saada. Mulle see ei meeldi ja nad (st Google - toim.) peavad oma mõtteviisi muutma," kirjutab Trump.

Suured tehnoloogiaettevõtted ehitavad andmekeskusi peamiselt tehisintellekti arendamise eesmärgil. Energiamahukatest keskustest on saanud suur poliitiline poleemika ja peamine teema novembris toimuvatel USA vahevalimistel.

Vastuseis andmekeskustele on kiiresti kasvanud üle kogu riigi ja erakondadeüleselt. Heatmap Newsi küsitlus näitas, et 61 protsenti elanikkonnast on oma kodupiirkonda andmekeskuse ehitamise vastu.

Trump kirjutas väljaandes Truth Social, et tehisintellekt ja andmekeskused on kogu ajaloo kõige olulisem majandusmootor, suurem kui nafta, kuld, teemandid või isegi internet.

Google teatas septembris, et investeerib aastatel 2027–2028 Soome vähemalt 13 miljardit eurot ja rajab kolm uut andmekeskust, mis elavdab kohalikku ehitussektorit. Google rajab uued andmekeskused Kajaanisse, Vaalasse ja Muhosesse ning laiendab 2009. aastal rajatud keskust Haminas.

Toimetaja: Mari Peegel

Allikas: Helsingin Sanomat

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