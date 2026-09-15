USA kongressi eelarveamet: Iraani sõda on läinud maksma 38 miljardit

Sõda Iraaniga on 1. augusti seisuga läinud USA-le maksma ligikaudu 38 miljardit dollarit, teatas teisipäeval kongressi sõltumatu eelarveamet (CBO), märkides, et konflikti venides võib kulu iga kuuga miljardite dollarite võrra suureneda.

"2026. aasta 1. augusti seisuga on relvakonflikt Iraaniga läinud (kaitseministeeriumile) maksma ligikaudu 38 miljardit dollarit," teatas CBO oma raportis, viidates sõjale, mis sai alguse veebruari lõpus toimunud USA ja Iisraeli rünnakutest Iraani vastu.

Lisaks märgiti, et sõltuvalt vägivalla intensiivsusest võivad konflikti jätkumisel igakuised kulud ulatuda kahe kuni kolme miljardi dollarini või enamgi.

CBO lisas, et need kulud "võiksid olla veelgi suuremad, kui vägivald eskaleeruks veelgi".

Raporti kohaselt kajastavad need arvud muu hulgas lahingus kasutatud laskemoona ja kaotatud varustuse asendamise kulusid ning sõjaväe suurenenud kütusekulusid.

Analüüs koostati esindajatekoja eelarvekomisjoni juhtiva demokraadi Brendan Boyle'i ja teiste demokraatidest seadusandjate palvel.

Juulis hindas kaitseminister Pete Hegseth Iraani sõja maksumuseks 37,5 miljardit dollarit.

CBO hindas teisipäeval, et Iraani konflikti peamine majanduslik mõju on nafta- ja maagaasitarnete häiretest tingitud inflatsioonisurve.

Iraan oli sõjas vastulöögina blokeerinud energia transiidiks üliolulise Hormuzi väina, mis kergitas hindu hüppeliselt.

CBO prognoosib, et järgmise aasta esimeses kvartalis on inflatsioon 0,5 protsendipunkti võrra kõrgem kui veebruaris prognoositi, viidates isiklike tarbimiskulutuste hinnaindeksile.

CBO teatel on ka alusinflatsioon, millest on eemaldatud heitlikud toidu- ja energiahinnad, tõenäoliselt 0,3 protsendipunkti võrra varem prognoositust kõrgem.

Kõrgemad inflatsioonimäärad tõstavad ka riigivõlakirjade intressimäärasid, lisati raportis.