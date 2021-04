Pärnut hakkab kaunistama 5000 võõrasema

Istutamisega alustati peenardel Kuninga tänava liiklusringis, sinna said kõigepealt maha kollased võõrasemad. Oskuslike istutajate käes läks töö lennates ja tõsi mis tõsi, kohe, kui lilled mullas, oli ka palju rohkem kevadet kohal. Kuninga tänava koolimaja ette aga istutatakse pisut teist värvi võõrasemad - valged ja lillad. Selgub, et paar kraadi öökülma ei kujuta neile lilledele mingit ohtu ja üldse sobibki neile jahedam ilm, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Parkidesse, haljasaladele, betoonvaasidesse. Loodame selle nädala-paari jooksul täita lilleiluga - 5000 võõrasemade istikut tuleb maha," ütles Pärnu linnaaednik Anu Nurmesalu.

Nurmesalu sõnul saavad võõrasemad öise paarikraadise soojaga ilusti hakkama.

"Ta isegi tahab, et natuke oleks jahedam. Suve väga suur soojus venitab taimed pikaks ja nad õitsevad ruttu ära. Tegelikult jahedam öö ja normaalse soojusega päev on võõrasemale kasuks," rääkis ta.

Linna on viimastel aastatel aastatel ilmunud väga palju krookuseid, mis just praegu, kui muru veel pole ja kõik on hall, rõõmsalt silma torkavad.

Tulbid alles pistavad oma nina välja, aga ka neid on linnas juba umbes niisama palju, kui on elanikke - ikka kümneid tuhandeid.

Kuninga tänava koolimaja ees vaatab lilledele rõõmsalt otsa Paul Keres, selle kooli kunagine õpilane. Just esimesed kevadõied soojendavad südant kõige rohkem. HIljem tundub kõik see juba kuidagi harjunud ja tavaline.