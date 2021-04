Riigikogus pannakse paika riiklikult tähtsa kultuuriehitise rahastamise eelnõu

Sõelale on jäänud 11 objekti, mille seast tehakse lõplik valik. Lõppvooru jõudsid Anu Raua keskus, Arvo Pärdi nimeline muusikamaja, Helioru kontserdimaja, Kahni keskus, Narva Kreenholmi kultuurikvartal Manufaktuur, Pärnu kunstihoone, rahvusooperi praeguse hoone juurdeehitus, Saaremaa Muuseum, Tallinna filmilinnak, Tartu südalinna kultuurikeskus ning teadus- ja tehnikakeskus NOBE.

Sotsiaaldemokraadid protesteerivad riigikogu kultuurikomisjoni plaani vastu panna riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerida paika sajalasel hääletusel ja nõuavad, et raha saavate kultuuriobjektide valik selguks avalikult. Erakonna fraktsioon läkitas kultuurikomisjoni esimehele Aadu Mustale ka vastavasisulise protestikirja, et juhtida tähelepanu kavandatavale seaduserikkumisele kultuuriehitiste otsuse eelnõu ettevalmistamisel.

Kultuurikomisjoni juht Aadu Must ütles, et hääletuse läbiviimise vorm ei ole veel otsustatud. Ta palus eilse päeva jooksul komisjoni liikmete arvamusi, kuidas täna toimuv hääletus läbi viia ning see, kas see toimub salajasel hääletusel või avalikult selgub komisjoni istungi alguses.