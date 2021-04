Seireuuring: kuu ajaga on nakatumine langenud neli korda

Tartu Ülikooli värske seireuuring näitab, et nelja nädalaga on koroonasse nakatumine vähenenud neli korda. Antikehad on kas läbipõdemise või vaktsineerimise abil saanud 36 protsenti täisealisest elanikkonnast.

Värskest seireuuringust nähtub, et võrreldes viimase uuringuga neli nädalat tagasi on nakatunute hulk üle nelja korra langenud. Oluliselt on kasvanud ka antikehadega täiskasvanute hulk.

"Meil on praegu päris hea seis võrreldes nelja nädala tagusega," kommenteeris uuringujuht, TÜ peremeditsiini professor dr Ruth Kalda ERR-ile.

Täisealisest elanikkonnast on antikehad 36 protsendil, mida on ligi kaks korda rohkem kui kuu aega tagasi. Neist 55 protsenti on saanud immuunsuse vaktsineerides ja 45 protsenti haiguse läbipõdemise teel. Seejuures kolmandik antikehadega täiskasvanutest ei teadnud, et nad on viiruse läbi põdenud.

"Karjaimmuunsuseni on pool maad veel minna. Vast suve lõpus või keskpaiku jõuame sinna," ütles Kalda, toonitades, et see sõltub eeskätt inimestest endist - kas nad kutse peale vaktsineerima lähevad.

Lisaks selgus, et pea kõigil inimestel, kes on kahe doosiga vaktsineeritud, on antikehad viiruse vastu olemas. Üle 65-aastaste hulgas on antikehadega inimeste osakaal nüüdseks 58 protsenti. Samuti on see tõusuteel 50-64-aastaste hulgas.

"See vähendab haiglasse sattunute hulka. Tunneli lõpus paistab valgus," kinnitas Kalda.

0,6 protsenti täisealisest elanikkonnast on hetkel veel nakatunud. Enam on nakkus levinud Harjumaal, Tallinnas, Ida-Virumaal ja Läänemaal. Lõuna-Eestis on seis parem.

Kalda möönis, et ettevaatlikult võib piiranguid leevendama hakata, kuid rõhutas, et ohutunne kaduda veel ei tohiks.

"Väga hea seis veel ei ole. Natuke on vaja veel kontakte vältida, vast nii kuu jooksul, et juunisse-juulisse saaksime minna veel madalamate näitajatega," leidis Kalda. "Teatud piirangutest loobumine on mõistlik. Alustaks koolidest, see on kõige ratsionaalsem tegevus. Välisõhus tegevusi võiks lubada. Aga täiesti põhjendatud on veel siseruumides suuremate kogunemiste piiramine, samuti kaugtöö tegemine kontaktide vältimiseks."

Nakkuskordaja R on Kalda sõnul jätkuvalt 0,8, mis on hea näitaja, ent leevendused ei tohiks seda üle 1 tõsta, mis viiks taas nakkuse suuremale levikule.

Ise loodan, et enne jaanipäeva võiks olla seis juba päris hea," lisas Kalda.