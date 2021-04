Leedus lisandus 1585 ja Lätis 967 koroonapositiivset

Viimase ööpäeva jooksul tehti Leedus 12 842 PCR-testi ja 7463 antikehade testi, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.

Leedu viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 545. Positiivsete testide osakaal viimase seitsme päeva testide hulgas on 6,5 protsenti.

Alates pandeemia algusest on Leedus koroonaviirus tuvastatud 244 555 inimesel. Leedus on koroonaviiruse tõttu surnud 3900 inimest. Kokku on selle haigusega otseselt ja kaudselt seotud 7874 surmajuhtumit.

Lätis lisandus 967 koroonapositiivset ja suri kaheksa koroonaviirusega nakatunud patsienti.

Ööpäevaga tehti Lätis 18 698 koroonatesti, millest positiivsete testide osakaal oli 5,2 protsenti, teatas Läti rahvusringhääling LSM.

Läti viimase kahe nädala nakatumisnäitaja 100 000 elaniku kohta on 419,9.

Alates pandeemia algusest on Lätis koroonaviirusega nakatunud 117 099 inimest.

Eestis nakatus ööpäevaga 396 inimest, kuid üle viie kuu ei lisandunud mitte ühtegi koroonasurma. Eesti nakatumisnäitaja on 422,2 ehk sisuliselt Lätiga võrdne.