Räpinas saab imetleda jaapani kirsipuude õitsemist

Sel kevadel istutati Räpina aianduskooli aeda paarkümmend jaapani kirsipuud. Poolast toodud kümne aasta vanused puud on juba õitsema hakanud, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Kool on ju see koht, kus saab eksperimenteerida ja järgi katsetada igasuguseid asju. Tahaksime valida viis kuni seitse sorti jaapani kirsipuid, mis võiksid meie kliimas vastu pidada, ja seda alleed pikendada ja täiendada," rääkis ajainduskooli õppemajandi juht Urmas Roht.

"Minu arvates kümmekond sorti kirsipuid, mida imetlemas käiakse, võiksid meie oludes olla täiesti vastupidavad. Nad nii kiiresti ei kasva, nad on poogitud külmakindlamatele alustele. See on omaette pikk protsess, et selliseid puid saada," lisas ta.

Kirsipuud kasvavad aeglaselt ja nende õitsemine kestab umbes nädal aega.

"See sümboliseeribki elu lühidust ja elu kaduvust. Jaapani kirsipuud õitsevad lühikest aega - seitse kuni kümme päeva. Jaapanlased ise ütlevad, et see näitabki seda kui kaduvlühike meie elu siin on," rääkis Roht.

Kirsipuud kasvavad viie-kuue meetri kõrguseks. "Nii et ikka ilus allee. Tulevikus peaksid võrad kokku kasvama, et moodustukski selline tore allee, kus all näiteks piknikku pidada või paari lasta end panna," ütles Roht.