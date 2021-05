Alar Irs: Eestis loodud koroonavastane ninasprei ei ole ravim

"See on üks professor Ustavi ja tema kolleegide sümpaatne ettevõtmine," ütles Irs. "Inimesed võivad kasutada seda lisaks muudele abinõudele. Oluline on teada, mis see on ja mis see ei ole."

Ninasprei on valmistatud hüperimmuniseeritud veiste ternespiimast ja sisaldab veiste organismis toodetud antikehi.

"On teada, et katseklaasis need antikehad blokeerivad koroonaviiruse osakesi," ütles Irs. "Ravimite ja vaktsiinide puhul nõutakse aga inimestel toime tõendamist ja võimalike kahjude kirjeldamist."

"Antud toote puhul toimet inimestel ei ole tõestatud. See on üks lisavahend, mida inimesed võivad otsustada kasutada," lisas Irs.

Ravimiga turule tulek võtaks aastaid aega.

"Ravimiamet ei ole selle tervisetoote järelevalvaja," ütles Irs.

Sarnaseid tooteid, mis midagi teevad nina limaskestaga, kuid mis pole Eestis toodetud, on müügil veel ja seega ei näinud ravimiamet vajadust kuidagi Eestis valmistatu müüki piirata.