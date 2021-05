Jahtlaev Linda valmistub osalema suurte purjelaevade regatil

Lindat Pärnu jahtklubi kai äärest ei leia, sest seda pole veel vette tõstetud, alus vajab enne tähtsat sõitu ka pisut vuntsimist, vahendas "Aktuaalne kaamera".

1978. aastal Poolas ehitatud jaht on 16,5 meetrit pikk ning 4,5 meetrit lai. 14 aastat oli Linda Tallinna merekooli õppelaev, nüüd on jaht eraomandis. Võimalust osaleda The Tall Ships Race'il peetakse väga oluliseks.

"Me sõidame kõik etapid kogu regati jooksul, kus on neli ametlikku etappi, pluss laeva viimine starti Klaipedas ja laeva toomine tagasi Szczecini linnast Poolas. Osaleb 46 meeskonnaliiget. Kuid selle sajakonna laeva hulgas üle pooled on kindlasti kahe-kolmemastilised, kus meeskonnaliikmeid võib laeval olla 40-140," rääkis Tall Ships Race'i projektijuht, Linda reeder Rene Varek.

Oma 12 meekonnaliikmega on Linda üks väiksemaid jahte selles laevastikus.

"Sõita Linda laevaga sellist Tall Ships regatti on midagi väga erilist. Siin on palju ajalugu, Linda laeva ajalugu, merendusajalugu ja missiooni /.../ noortele kõikidele anda edasi. Vastutus on suur ja kõrge," ütles Linda kapten Elmo Saul.

Regati üldiste reeglite kohaselt peavad poole meeskonnast moodustama kuni 25-aastased noorpurjetajad. 23-aastane Julius Tarand on üks nendest.

"Suurem avamerepurjetamiskogemus tuleb siit, sellelt võistluselt sellel suvel, ma arvan. Purjetanud olen pea 14 aastat ja enamjaolt väiksemate paatidega," ütles Tarand.

Regatt toimub 26. juunist 3. augustini. 18. juulil väljuvad laevad Tallinna sadamast ja lahel rivistub kogu laevastik üles, mis on purjetajate sõnul suurepärane vaatepilt.