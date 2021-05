Laevafirmad proovivad suvehooaega sisustada erikruiisidega

Näiteks tavapäraselt Tallinna ja Helsingi vahelisel liinil kahte laeva opereeriv Ahvenamaa laevakompanii Eckerö Line plaanib lisakruiise Soome riigis sees. "Eckerö Line teeb esialgsete plaanide kohaselt kolm kruiisi Helsingist Hankosse," rääkis Eckerö Line'i Eesti filiaali juht Katrin Sirk Aun.

Tallinki kommunikatsioonijuhi Katri Linki sõnul muutuvad suvised kruiisi- ja liiniplaanid jooksvalt, arvestades koroonaviiruse trende, piiranguid ja nakatumisnäitajaid. Eesti reisijatele müüb laevafirma esialgu Tallinnast viietunniseid kruiise Soome, mille käigus laevast ei väljuta.

"Juba talvel said meil paika pandud stsenaariumid A, B, C, D ja rohkemgi, et vastavalt aprilli-mai olukorrale oleks meil kohe ja kiiresti võimalik käiku lasta vastav stsenaarium. Eelmisel nädalal tegime suve esimese poole osas tänastest oludest ja parimast teadmisest lähtuvad otsused ja alustasime esialgu juuni- ja juulikuiste kruiisireiside müüki Soome ja Rootsi turgudel. Tegemist on siseriiklike ja seetõttu karantiinivabade reisidega ning esimeste päevade müüginumbritega võib rahule jääda," rääkis Link.

Kui Eesti nakatumisnäitajad langevad piisavalt, et Soome piir taas avada, plaanib Tallink hakata kruiise pakkuma juba juunist või juulist piiratud kujul. Stsenaariumid on olemas ka Soome ja Rootsi ning Eesti ja Rootsi vaheliste liinide sobivatel tingimustel avamiseks. "Selleks aga tuleb jõuda kokkulepete ning ühiste tegevuskavade ning protsessideni, mis on lihtsad, selged ja konkreetsed," lisas Link.

Mõned plaanitud reisid tuleb siiski ära jätta. "Eelmisel nädalal võtsime vastu ka otsused mõnede juulikuuks planeeritud erikruiiside tühistamise osas, kuna tänane teadmatus ja ebakindlus ei võimalda meil nende erikruiiside müüki alustada ja siit edasi jääb müügitegevuseks ja reiside ettevalmistuseks liiga vähe aega, et meil oleks kindlus, et suudame neid majanduslikult kasumlikult opereerida. Kahjumiga reiside opereerimine ei tule aga meie jaoks täna kõne alla. Seega peame tegema otsuseid ettevaatavalt tänase parima teadmise juures ilma liigseid riske võtmata," sõnas ta.

Suvel pakutavate reiside puhul arvestab Tallink laeva lipuriigis kehtivate nõuete ja piirangutega, samuti piiratakse laevade täituvust. "Meie viimased kliendiküsitlused nii Soomes kui Rootsis näitavad, et klientide seas on huvi reisimise vastu väga suur," lisas Link.

Viking Line on plaaninud sel suvel teha erikruiise, mille sihtkohad erinevad eelmistest aastatest. Siiski jälgib firma koroonaviiruse olukorda ja on valmis plaane vastavalt sellele muutma.

"Täna ootame Kotka linnavalitsuse otsust merepäevade toimumise kohta ja seejärel otsustame merereisile kohaldatavaid nõudeid," rääkis Viking Line'i Eesti tegevjuht Inno Borodenko.

"Piirangud kehtivad ikka ka meie kruiisidele ja kooskõlastame kruiisid ametivõimudega, vähendades vajadusel laeva mahutavust ehk laevale lubatavate reisijate arvu ja järgime kohaldatavaid testide nõudeid," sõnas ta.