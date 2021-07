Tallink on Rootsi reiside täitumusega rahul

"Meil on väga hea meel alates 9. juulist taasalustada Tallinna-Stockholmi liiniga. See on väga hästi vastu võetud ja seda nii Eesti kui ka Rootsi poole pealt. Rahvast on piisavalt," ütles Tallinki juhatuse liige Piret Mürk-Dubout ERR-ile.

Tallinki kommunikatsioonijuhi edastatud andmete kohaselt oli Tallinna-Stockholmi liini uuesti töölehakkamise esimesel nädalal reisijate arv keskmiselt veidi alla tuhande, kuid juuli kahe viimase nädala reisijate hulk on tõusnud juba umbes 1500 inimeseni väljumise kohta.

Mürk-Dubout sõnul on praeguseks Tallinna-Stockholmi laevaliinil reisivate eestlaste ja rootslaste arv tasakaalustunud, mis tähendab, et Rootsis on huvi ka Eestit külastada.

"Sõnumid meie turismisektorist on jõudnud kenasti rootslasteni. Oleme teinud väga head koostööd nii EAS-iga kui ka saatkondadega. Eesti on piisavalt atraktiivne ja ma rõhutan, et 16 kuud ei ole see liin ju toiminud. Nii et täna, kui me reisijanumbreid vaatame, siis on nii jalgsi kui ka autoga reisijate numbrid mõlemal pool praktiliselt võrdsed," rääkis Tallinki juhatuse liige.

Mürk-Dubout rõhutas korduvalt, et Tallink on kõvasti pingutanud terviseohutuse tagamiseks oma laevadel, reisijaid piisavalt hajutanud. "Me ei ole pardatoitlustuses, laste tegevustes, meelelahutuses ja ostlemisel teinud mingeid järeleandmisi. Näiteks programme on laevas ühe õhtu jooksul kaks korda, et tagada piisav hajutatus. Tahaks, et võimalikult paljud inimesed saaksid sellisel minipuhkusel oma elamused ja naudingud kätte," rääkis ta.

Tallinki juhatuse liige tõi välja ka selle, et Rootsi sisenemiseks peab olema tervisetõend – kas negatiivne testitulemus, mis ei ole vanem kui 48 tundi, täieliku vaktsineerimise tõend, tõend COVID-19 läbipõdemisest viimase kuue kuu jooksul, kuid riiki saab sisse ka ühe vaktsiinisüstiga, kui esimesest süstist on möödas vähemalt 14 päeva. Nooremad kui 17-aastased pääsevat Rootsi ilma tõendita.

Kui praegu sõidab Tallinna ja Stockholmi vahel üks laev, mis tähendab väljumisi ülepäeviti, siis võimaliku teise laeva liinile toomine oleneb nii reisijate huvist kui ka koroonaviiruse olukorrast, ütles Mürk-Dubout. "Praegu oleme otsustanud ainult ühe laevaga seda liini teenindada. Aga kui inimeste huvi suureneb, siis kindlasti saab ka laevu lisada. Aga eks peagi algab sügisperiood ja eks kõik on veidikene ärevad koroonaviiruse delta tüve suhtes. Hetkel on kõik kontrolli all, aga eks me näeme huvi ja viiruse arengut ning siis teeme jooksvalt oma otsused," rääkis ta.

Mürk-Dubout sõnul Riia ja Stockholmi vahelist liini Tallink enne järgmise aasta kevadet taastada ei plaani.