Ida-Virumaa alustas vanusepiiranguta vaktsineerimisega

Tööperede vaktsineerimist korraldavad Ida-Virumaal kohalikud tervisekeskused koostöös haigekassaga. Ettevõtete huvi on suur, paari nädala jooksul on kavas vaktsineerida üle 2000 Ida-Viru töötaja.

"Me läheme ettevõtetesse kohapeale ja vaktsineerime 200-300 kaupa töökollektiive. Samamoodi sajad inimesed tulevad meie juurde kohapeale vaktsineerima," kirjeldas tervisekeskuse Corrigo tegevjuht Merle Harjo.

Seni, kuni suuremad ettevõtted koostavad nimekirju ja valivad sobivat vaktsiini, käivad väiksemad tööpered tervisekeskuses süstil.

"Ma arvan, et see on väga hea võimalus, noored on ju ennekõike need, kes on kõige liikuvamad ja kelle puhul võib-olla see vaktsineerimise võimalus võikski olla tegelikult olemas. Mul on väga hea meel, et see on praegu võimaldatud," ütles Viru ringkonnaprokuratuuri töötaja Maria Gonjak.

"Meid poleks vaja olnud veendagi, meie nõustusime kohe. Kuna me puutume kokku klientidega, siis oleks vaktsiini vaja, et kui juhtume haigeks jääma, ei nakataks teisi edasi," ütles OÜ Fregatt kokk Evelin.

Vanusepiirita vaktsineerimist on Ida-Vrumaale vaja, kuna maakonna nakatumisnäitaja on endiselt Eesti kõrgeim ja vaktsineerituse tase madalaim.

"Meil on siin nüüd käinud üle kaks suurt koroonalainet ja Ida-Virumaa töökollektiividele, kes on väga suures hulgas töötlevas tööstuses ja teenindussektoris, on see tähendanud väga suuri piiranguid ja väga suurt majanduslikku kahju. Ja et me saaksime tagada võimalikult suure vaktsineerimise hõlmatuse võimalikult kiiresti, seda on kõige lihtsam teha töökollektiive kohapeal vaktsineerides," ütles Merle Harjo.

Nädala lõpuks loodetakse tööperede vaktsineerimisega jõuda Narva piirkonna suurettevõtete ja spaadeni.