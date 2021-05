USA presidendi sõnul pole tõendeid Venemaa osalusest küberrünnakus

Presidendi sõnul on samas viiteid sellele, et rünnakus kasutatud lunavaraprogramm pärines Venemaalt.

"Siiani pole meie luureinimeste kinnitusel tõendeid selle kohta, et Venemaa oleks võimude tasemel kaasatud. Kuigi on viiteid, et ründajad ja lunavara asusid Venemaal. Neil on seetõttu mõningane vastutus sellega tegeleda," sõnas Biden Valges Majas.

USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) teatas varem päeval, et riigi idarannikut kütusega varustava Colonial Pipeline'i naftatorustiku rivist välja löönud lunavararünnaku taga oli Venemaal baseeruv kuritegelik internetirühmitus Darkside.

"Me jätkame koos ettevõtte ja valitsuspartneritega juurdluse osas tööd," teatas FBI avalduses.

USA energiafirma Colonial Pipeline teatas laupäeval, et peatas küberrünnaku tõttu ajutiselt ligi 8900 kilomeetri pikkuse naftatorustiku, mille kaudu liigub umbes 45 protsenti kogu idarannikul kasutatavast kütusest.

Colonial Pipeline ütles, et küberrünnak leidis aset reedel ja mõjutas ka firma infotehnoloogia süsteeme.

Kompanii toimetab oma torujuhtmete kaudu bensiini, diislikütust, lennukikütust ja kodumajapidamiste kütteõli Mehhiko lahe äärsetest naftatöötlustehastest idarannikule.