ERR USA-s: küberrünnak peatas ajutiselt maailma suurima lihatöötleja tootmise

JBS on maailma suurim lihatöötlemisettevõte, mis tegutseb kokku 15 riigis. Lunavararünnaku tõttu pidi ettevõte tootmise peatama mitmes USA ja Austraalia tehases, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See mõjutab veokijuhte, transpordiettevõtteid, suurettevõtteid nagu JBS ja ka teisi suuri lihapakkimisettevõtteid. Lõpuks jõuab see ka tarbijateni," rääkis USA Karjapidajate Liidu liige Andrea Marks-Hershberger.

JBS-i kinnitusel ei tohiks rünnak aga tarneahelat mõjutada, sest nad on suutnud enamiku tootmisest taastada.

Praegu ei ole selge, kas ettevõte maksis kurjategijatele lunaraha, kuid mingisuguseid infolekkeid seni täheldatud ei ole.

"Tihti, kui leket pole toimunud, kuid on teada, et midagi on juhtunud, siis see tähendab, et käivad läbirääkimised lunaraha maksmiseks või seda on juba tehtud," selgitas küberjulgeolekuekspert Adam Meyers.

Möödunud kuul korraldasid Venemaa kurjategijad lunavararünnaku energiaettevõttele Colonial Pipeline, mistõttu tekkis mitmes idaranniku osariigis kütusepuudus. Seekordses rünnakus süüdistatakse samuti Venemaa häkkereid.

"See rünnak on meeldetuletus erasektori ettevõtetele, kui oluline on küberjulgeoleku tugevdamine ja selliseks ohuks valmistumine, mille kasvu oleme viimastel nädalatel näinud," ütles Valge Maja pressiesindaja Jen Psaki.

Tema sõnul kavatseb president Joe Biden Venemaa presidendi Vladimir Putiniga viimase aja küberrünnakuid arutada, kui nad kahe nädala pärast Šveitsis kohtuvad.

"Varjupaiga pakkumine sellistele kurjategijatele, kes soovivad teha kahju ja juba teevad kahju USA taristule, on vastuvõetamatu," sõnas Psaki.

Tema kinnitusel kaalub Valge Maja vastusamme.