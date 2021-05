Alamo kindlusest sai USA kultuurisõdade uus lahinguväli

Texases asuvas Alamo kindluskirikus toimus 1836. aastal USA ajaloo üks kuulsamaid lahinguid, teatas The Times.

Alamo kindlus on tänapäeval turistide seas populaarne külastuskeskus. Kindlus ise kuulub UNESCO maailmapärandi nimekirja. Kindluse renoveerimiseks on plaanitud 450 miljonit dollarit.

Texase osariigi konservatiivsed aktivistid tahavad, et kindluse renoveerimisel keskendutaks selle kaitsjatele. Kaitsjate seas olid Davy Crockett ja William B Travis. Mõlemad kindluse kaitsjad surid lahingus.

Konservatiividele vastanduvad aga mitmed vasakpoolsed aktivistid, kes väidavad, et Travis ja Crockett olid orjakauplejad.

"Mõnikord üritame nii kõvasti luua täiuslikke kangelasi, et sageli on raske leppida reaalsusega ja aru saada, et inimesed pole tegelikult täiuslikud," ütles Trinity ülikooli ajalooprofessor Carey Latimore.

Konservatiivid samas on teisel arvamusel.

"Kui nad tahavad välja tuua, et Alamo kaitsjad olid rassistlikud või midagi sellist, peavad nad osariigist üldse ära minema," ütles konservatiivne Texase aktivist Brandon Burkhart.

Alamo kindluse renoveerimise vaidlusesse sekkusid ka põlisrahvaste liidrid. Nende sõnul ei tohi kindlust üldse renoveerida, kuna territooriumil asub iidne matmispaik.