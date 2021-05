120 erukindralit panevad avalikus kirjas kahtluse alla Bideni tervise

Ohvitseride kiri kajastab ka USA endise presidendi Donald Trumpi väiteid, et viimastel presidendivalimistel toimus laialdane valimispettus. "Ilma ausate valimisteta, mis kajastavad täpselt inimeste tahet, on meie põhiseaduslik vabariik kadunud," väitis ohvitseride kiri.

Ohvitseride rühma nimi on Flag Officers 4 America. Rühm koosneb pensionil ohvitseridest, sinna kuuluvad erus kindralid ja admiralid.

Kirjast teatas esimesena veebiuudiste lehekülg Politico.

"Valimiste ausus nõuab, et oleks kindel, et ühe kodaniku kohta on antud üks seaduslik hääl. Seaduslikud hääled tuvastatakse, kui kontrollitakse valijate isikutunnistusi ja allkirju. Täna kutsuvad paljud sellist terve mõistuse süsteemi aga rassistlikuks," seisab kirjas.

Ohvitserid kahtlevad ka Bideni vaimses ja füüsilises võimekuses.

"Presidendi vaimset ja füüsilist seisundit ei tohi eirata. Ta peab suutma teha kiireid ja täpseid otsuseid. Nii päeval kui öösel," väitis kiri.

Allkirja andnud ohvitseride hulgas oli näiteks kindralmajor Joe Abuckle. Arbuckle on Vietnami sõja veteran, kes juhatas hiljem Illinoisi osariigis USA armee tööstusoperatsioone.