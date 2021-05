OTSE kell 14: vaktsineerimise pressikonverents

Vaktsineerimise töörühm otsustas esmaspäeval, et 16-49-aastaste vanuserühma rohkem tükeldama ei hakata ning alates 17. maist saavad lasta end vaktsineerida kõik soovijad. Samas tunnistas tervise- ja tööminister Tanel Kiik esmaspäeval vaktsineerimise infopäeval, et vaktsiinikoguste tarned on ka edaspidi sellised, mis kõikidele soovijatele kohe vaktsineerimist ei võimalda.