Vargad viisid Prantsusmaal Renoiri muuseumist kolm maali

Röövlid tungisid Nice'i lähedal Cagnes-sur-Meri linnas asuvasse muuseumisse veidi enne kella kuut hommikul ning viisid kaasa neli maali, kirjutas linnapea Bryan Masson ühismeedias.

Politsei märkas vargaid ja asus neid jälitama. Põgenemise käigus viskasid vargad ühe maali maha, kuid pääsesid ülejäänud kolmega minema, ütles Masson.

"Renoiri muuseumi ründamine tähendab Cagnes-sur-Meri ajaloo ja pärandi ühe osa ründamist. Need teod on eriti tõsised," kirjutas Masson oma avalduses.

Muuseum rajati 1960. aastal prantsuse impressionistist maalikunstniku Pierre-Auguste Renoiri mõisahoones Cagnes-sur-Meris. Renoir suri seal 1919. aastal. Muuseumi kollektsioonis on muu hulgas 13 meistri maali ning umbes 40 skulptuuri, mööblieset ja fotot.

Masson ei täpsustanud, millised maalid varastati. Renoiri kõige väärtuslikumad teosed on varasematel oksjonitel müüdud kümnete miljonite dollarite eest.

Euroopa kunstivargad panevad toime üha vägivaldsemaid rööve ning spetsialiseerunud kuritegelike jõukude asemel tegutsevad nüüd üha enam sotsiaalmeedia kaudu värvatud juhuslikud oportunistid, teatas Euroopa politseiorganisatsioon Europol augustis.

Europoli sõnul oli selle hea näide Pariisi Louvre'i muuseumis mullu oktoobris toimunud rööv, mille käigus ähvardasid vargad turvamehi ja külastajaid ning varastasid 88 miljoni euro (102,3 miljoni dollari) väärtuses ehteid, sealhulgas keisrinna Eugénie tiaara.