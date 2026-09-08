ERR-i nõukogu kolmele ekspertliikme kohale pürgib 40 inimest

Avalikul konkursil Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) nõukogu uute ekspertidest liikmete kohale laekus 40 avaldust ning kultuurikomisjoni juhi Liina Kersna sõnul on tegu valdavalt tugevate kandidaatidega, kelle seas on kommunikatsioonieksperte, kultuurivaldkonna juhte, ajakirjandusjuhte ja akadeemikuid.

Suvel riigikogus vastu võetud seaduse järgi peab rahvusringhäälingu nõukogus olema rohkem eksperte kui riigikogu fraktsioonide esindajaid ning esmaspäeval lõppenud avalikul konkursil otsiski riigikogu kultuurikomisjon ERR-i nõukokku kolme uut asjatundjat.

Liina Kersna ütles ERR-ile, et südaööks oli avaldusi laekunud 40, mis tähendab, et ühele kohale kandideerib peaaegu 14 inimest.

"Rõõm on tõdeda, et meil on väga tugevate kandidaatidega konkurss, mis on minu meelest tunnustus rahvusringhäälingule, et nii paljud targad ja kogenud inimesed on valmis panustama oma oskusi ja teadmisi ERR-i juhtimisse ja heasse käekäiku," sõnas Kersna.

Tema sõnul on kandidaatide hulgas mitmeid kommunikatsiooni-, sealhulgas strateegilise kommunikatsiooni eksperte, kultuurivaldkonda juhtinud inimesi, pikaaegse ettevõtlus- ja juhtimiskogemusega inimesi, õigusteaduse taustaga kandidaate, kogenud ajakirjanikke ja ajakirjandusjuhte, akadeemikuid ning ka sotsiaal- ja humanitaarteadlasi.

Juhuslikumaid kandidaate, kelle pädevus ei pruugi olla eksperdi kohale piisav, on avalduse saatnute hulgas Kersna kinnitusel vaid üksikuid.

Kultuurikomisjon loodab riigikogu esimese istungjärguga ehk esimese kolme nädala jooksul võimalikud kandidaadid riigikogu suurele saalile esitada.

"Riigikogu koguneb istungiteks 14. septembril ja meil on planeeritud kultuurikomisjonis esimene arutelu 15. septembril. Siis otsustame, kuidas protsessiga edasi läheme," sõnas Kersna. "Loodan väga, et saame uued nõukogu liikmed rahvusringhäälingusse kinnitada septembri jooksul. Kas see nii ka õnnestub, saab näha."

Kuna häid kandidaate on palju, usub Kersna, et kultuurikomisjonis tekitab nende sõelumine arutelu, kuid ta lisas, et teeb tööd, leidmaks niisugused kandidaadid, kes saavad suures saalis võimalikult laia toetuse.

Riigikogu nimetab nõukogu liikmed ametisse kultuurikomisjoni ettepanekul. Eelnõu arutatakse täiskogus ühel lugemisel, otsusena vastuvõtmiseks on vaja poolthäälteenamust.

Praegu kuulub ERR-i nõukokku neli eksperti, kelleks on Paavo Nõgene, Raul Rebane, Rein Veidemann ja nõukogu esimees Sulev Valner, ning kuus riigikogu fraktsioonide esindajat: Vadim Belobrovtsev, Raimond Kaljulaid, Evelin Poolamets, Valdo Randpere, Marek Reinaas ning Priit Sibul.

Pärast uute ekspertide ametisse nimetamist kerkib ekspertide arv nõukogus seitsmeni. Muudatuse tagajärjel peaks suurenema rahvusringhäälingu kõrgeima juhtimisorgani poliitiline sõltumatus.