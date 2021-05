USA idaranniku osariikides kasvab autokütuse defitsiit

Hinnanguliselt on tanklate varustatuse probleemid kuue osariigi tanklates, teatas NBC News.

USA kütuse uuringufirma GasBuddy teatel on probleeme ka lõunapoolsetes osariikides.

Valge Maja teatas teisipäeval, et ameeriklased ei ostaks bensiini varuks.

"Torujuhtme sulgemisest mõjutatud piirkonnad - Põhja-Carolina, Lõuna-Carolina, Tennessee, Georgia ja Lõuna-Virginia kogevad tõenäoliselt varustuskriisi, kuid mitte bensiinipuudust," ütles USA energeetikaminister Jennifer Granholm.

"Nii nagu koroonaviiruse epideemia alguses polnud vaja koguda tualettpaberit, nii ei ole nüüd bensiini kogumiseks põhjust. Torujuhe peaks nädala lõpuks olema töökorras," lisas Granholm.

Granholm tunnistas siiski, et järgmised päevad saavad olema rasked.

USA presidendi Joe Bideni administratsioon otsib alternatiivseid tarneallikaid, et tagada bensiiniga varustatus.

USA siseturvalisuse ameti peadirektor Alejandro Mayorkas ütles teisipäeval, et valmistub vajaduse korral loobuma The Jonesi seadusest. See lubaks vajadusel korral välisriikide lipu all sõitvatel laevadel tarnida kütust idarannikule. "Selle jaoks pole veel vajadust. Kuid me tahame olla valmis, et saaksime kohe tegutseda," ütles Mayorkas.