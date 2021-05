Riigisekretär kuulutas välja konkursi terviseala asekantsleri ametikohale

Konkurss asekantsleri kohale kuulutati välja, kuna praegu sel ametikohal töötaval Jessel täitub augustis viis aastat, mis on avalikiku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg. Jesse kinnitas 2016. aastal ametisse tollane tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Soovi korral saab Jesse sellele ametikohale ka uuesti kandideerida.

Ettepaneku uus konkurss välja kuulutada tegi riigisekretärile tervise- ja tööminister Tanel Kiik. Asekantsleri kohale kandideerimiseks tuleb dokumendid esitada hiljemalt 14. juunil.

Konkursiteates on märgitud, et eelistatud on kandidaat, kellel on kvalifikatsioon tervishoiu valdkonnas ja/või väga head teadmised Eesti tervisesüsteemi toimimisest. Kandidaat peab esitama kahe lehekülje pikkuse essee teemal "Tervisesüsteemi jätkusuutlikkuse võtmekohad".

Kandidaadilt eeldatakse ka valmisolekut taotleda riigisaladusele juurdepääsu luba.

Terviseala asekantsler on olnud koroonapandeemia ajal üks olulisemaid ametikohti. Oluline roll on tal olnud vaktsineerimise kava koostamisel, lisaks juhib asekantsler ka immunoprofülaktika ekspertkomisjoni jne.

Asekantsleri töö suuremaid väljakutseid tuuakse konkursiteates välja kolm: (1) COVID-19 pandeemia leviku tõenduspõhine tõkestamine ning 2020-2021

kriisikogemuse alusel tervishoiu kriisivalmisoleku tugevdamine; (2) Eesti rahva eeldatava eluea ja tervena elatud aastate osakaalu kasvu toetava poliitika ja

tegevuste kavandamine; (3) tervisehoiusüsteemi toimivuse ja jätkusuutlikkuse kavandamine.