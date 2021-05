Tallinna vanalinn peab suvel leppima vähemate laatadega

Tallinna plaan vabastada maksust kõik väliterrassid ei ole praeguseks ajendanud kõiki söögikohtade omanikke terrasse kokku klopsima. Enne jaanipäeva on Tallinnas kavas korraldada restoranide nädal. Terrasse oodatakse linna juurde, ütles Kesklinna vanem Monika Haukanõmm.

"Kui meil oli eelmisel aastal 130 välisterrassi, siis praeguseks on meil 50 lepingut sõlmitud ja 30 töös ja neid tuleb kindlasti juurde. Me oleme öelnud, et me lubame ka parkimiskohtade arvelt toitlustust laiendada. Või ka lausa teede arvelt," ütles Haukanõmm.

Kuid väliskülalisi pole ja laadakära Tallinna vanalinnas sel suvel valjuks ei kujune. Laupäeval lõpeb riigihange traditsiooniliste kolmapäevalaatade korraldamiseks vanalinnas kuni sügiseni. Seni pole keegi huvi ilmutanud.

Linn pakub ühekordsete laatade korraldamiseks ettevõtjatele avaliku ürituse lube. Kuid lisaks välisturistidele jäävad tulemata ka esinejad. See mõjutab juulis toimuvaid keskaja päevi ning augustis toimuvaid vanalinna päevi.

"Vanalinna päevade puhul on meil programm koos ja lootus on ka mõningatele välisesinejatele. Tavaliselt on meil neid hulganisti rohkem olnud, aga sel aastal hoiame pöialt, et üle lahe saab Pelle Miljoona meile tulla ja käed on löödud avakontserdiks Trad.Attackiga," lausus Vanalinna päevade peakorraldaja Anne Velt.

Vanalinnas ürituste korraldajad peavad tänavu lootma kohalikele inimestele, kes tulevad enda jaoks Tallinna avastama.

"Viimaste andmete järgi oli vist juba üle 60 erineva ekskursioonipakkuja meie Eesti inimestele, et nad tuleksid avastaksid vanalinna," ütles Haukanõmm.

Tallinn Music Week jõuab tänavu rohkem vanalinna. Hoovides ja parkides toimub kontserte, Kesklinna valitsus korraldab ise lastele etendusi.