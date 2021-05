Elektriliste tõukeratastega on tänavu toimunud 31 tõsisemat õnnetust

Elektriliste tõukeratastega on tänavu toimunud juba 31 tõsisemat õnnetust. Politsei ütleb, et avariisse sattunud juhid kas ei oska sõita või ei tunne liiklusreegleid. Tallinn aga lubab ehitada kesklinna ajutisi rattateid.

Kolmapäeval, kui ilm oli vihmane ja jahe oli kergliikureid ehk elektrilisi tõukerattaid ja samuti jalgrattaga liiklejaid Tallinna tänavatel näha üsna vähe ning õnnetused juhtuvad just soojade ilmade ajal. Eelmisel aastal ei olnud elektritõukerattad liiklusseaduse järgi reguleeritud ning nendega juhtunud õnnetusi loeb politsei kokku alates aasta algusest, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Kuigi hooaeg alles algab, on tänavu toimunud juba 31 tõukerattaõnnetust, milles on viga saanud 32 inimest. Harjumaal on juhtunud 24 õnnetust ja Ida-Virumaal kuus. Kõige noorem kannatada saanu on 8-aastane ja kõige vanem 63-aastane.

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalve keskuse juht Hannes Kullamäe tõi liiklusohtliku käitumisena välja kahekesi ühe tõukerattaga sõitmise ja joobes peaga sõitmise.

"Loomulikult kui selliseid rikkumisi näeme, siis me sellele reageerime," ütles Kullamäe.

Tüüpilisemaid õnnetusi on näha politsei videolt. Kergliikuri juht ei tule näiteks tõukeratta juhtimisega toime. Kiirus läheb suureks ja pidurdamise kogemus puudub. Või siis läheb meelest vaadata, mis liikluses toimub. Sarnased õnnetused on ja jalgratturitel. Kas kukutakse või sõidetakse kuhugi vastu. Kõige rohkem on inimestel asja liikuda Tallinna kesklinnas, kus kergliiklusteid vähe.

"Taristu kehv olemasolu ei tohiks teha juhti vähem tähelepanelikuks. Juhi kohustus on jälgida, mis toimub tema ees, kõrval ja tagada ka ise ohutus," rõhutas Kullamäe.

Elektritõukeratta rendifirma Tuul teenuse juht Kai-Lii Merisalu tõdes, et trasse on täiesti erinevaid. "Ikkagi inimesed eelistavad sõita seal, kus on ohutu, kus saab liigelda mugavalt, kus on selleks ette nähtud kergliiklusteed. Aga olude sunnil on ikkagi liiklust üle linna, täpselt nii nagu inimesel on vaja sõita," rääkis Merisalu.

Olukorra leevendamiseks plaanib Tallinn rajada ajutiselt 16 kilomeetri ulatuses teid ratta ja kergliikuriga sõitjatele. Abilinnapea Andrei Novikov kinnitab, et suuremad projekteerimis- ja ehitustööd seisavad alles ees.

"Meie number üks eesmärk oli, et mitte halvendada ühistranspordi olukorda. Me peame mõistma, et kui me kusagil võtame autodelt ühe rea ära, siis me ei saa tekitada olukorda, kus ühistranspordi kasutaja seisab autodega ummikus," märkis Novikov.