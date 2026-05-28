Raske traumaga lõppenud tõukerattaõnnetustesse sattunud laste arv on kasvanud

Tänavu on raske traumaga lõppenud tõukerattaõnnetustesse sattunud laste arv kasvanud. Viie kuuga on oma elu eest võidelnud üheksa alaealist. Haiglad valmistuvad suveperioodiks, mil kergliikuritest tingitud õnnetusete ohvreid tuleb vastu võtta iga päev.

Tallinna lastehaiglasse on sel aastal jõudnud 21 eluohtlike vigastustega ehk punase traumaga last. Neist üheksa on põhjustanud tõukerattaõnnetused, mille kõigi puhul sõitis laps ilma kiivrita.



"Peavigastused - näo-, koljuvigastused, hambavigastused, aga just ajuvigastused, mis sellest tekkida võivad, kui me ilma kiivrita sõidame, on see, mis teeb nendest väga eluohtliku õnnetuse liigi. Need lapsed vajavad pärast intensiivravi ja pikaajaliselt ravi," lausus Tallinna lastehaigla EMO õendusjuht Kristo Peetris.

Peetris ennustab suveperioodiks veelgi rohkem õnnetusi.

"Ma arvan, et suvel selliseid päevi, kus meil ühtegi tõukerattaõnnetust ei tule, ei ole," ütles Peetris.

Kuigi paljud õnnetused juhtuvad isiklikel masinatel, saadab valitsus järgmisel nädalal riigikokku eelnõu, mis paneb rendifirmadele selgema kohustuse tuvastada sõitja vanust. 10- kuni 15-aastased noored tohivad tõukerattaga edaspidi sõita vaid juhiloa olemasolul, isegi kõnniteel.

"Ka see lubatud 25 kilomeetrit tunnis on väga kiire ja lapsed ei oska hinnata neid ohte selliselt. Nende aju ei ole veel selliselt välja arenenud, et nad suudaksid kõiki neid ohte adekvaatselt hinnata. See on meie, täiskasvanute, töö seda selgitada neile ja need kiivrid neile pähe panna," sõnas Peetris.

Kuid ka täiskasvanud kukuvad tõuksidega üha enam. Eraldi statistikat haiglad ei pea, kuid näiteks Ida-Tallinna keskhaigla tunnetab koormuse kasvu.

"Tavaline on käeluumurrud, kuna sa kukud ikka nii, et paned käed ette. Ja hüppeliigesed, jalatraumad. See ikka koormab meid ja koormab osakondi kindlasti, sest need vigastused mõnikord vajavad operatsiooni ja siis ortopeedia osakond on ülekoormatud," lausus Ida-Tallinna keskhaigla EMK õendusjuht Darja Bondartšuk.

Hambaarstid tajuvad samuti, et tööd on kiirete kergliikurite tõttu juurde tulnud. Varem ei näinud nad patsienditoolil naljalt 30-aastaseid IT-mehi, kellel esihambad puuduvad või 50-aastast ettevõtjat, kellel hambast kild väljas. Eriti raskeks läheb suvi.

"Vähemalt kord päevas meie kliinikusse pöördutakse hambatraumaga ja täiskasvanute puhul peamine on elektritõukerattad ja teine põhjus vist on jalgrattad ja kaklused," sõnas hambaarst Anastassia Kuldmaa.

Naeratuse tagasisaamine võib maksma minna sadu kuni tuhandeid eurosid.