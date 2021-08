Purjus tõukeratturid ohustavad liiklejaid

Politsei- ja piirivalveameti liiklusjärelevalvekeskuse juht Hannes Kullamäe kinnitas, et politsei statistika kohaselt on sel aastal juhtunud kergliikuri juhi osalusel 128 liiklusõnnetust. 50 juhul neist oli juht alkoholijoobes. Enamik õnnetustest on juhtunud suvekuudel, mil vigastada on saanud 91 inimest.

Kullamäe lisas, et veidi enam kui kolmandik õnnetustest on toimunud nädalavahetusel ja vaid viiendik öösiti. Samas jäävad statistikast välja need õnnetused, mida ei fikseerita ehk millest osapooled teada ei anna.

Kui Soome arstid soovitasid eelmisel nädalal keelata elektritõukerataste kasutamise nädalavahetusel ja öösiti, kuna haiglad on ülekoormatud, siis Eestis sellist probleemi ei ole.

Ida-Tallinna keskhaigla erakorralise meditsiini keskuse juhataja Märt Põlluveeri sõnul nende tööd jalgrattaõnnetused ei häiri, sest vigastustega jõuab haiglasse kaks kuni neli inimest nädalas. Samas möönab ta, et tihti on õnnetusse sattujad alkoholijoobes.

Põhja-Eesti regionaalhaigla (PERH) erakorralise meditsiini osakonna juhataja Natalia Jefimova ütles, et ehkki tõukeratastega seotud õnnetuste arv on veidi kasvanud, ei saa öelda, et see nende tööd märkimisväärselt mõjutaks.

Jefimova sõnul pöördub erakorralise abi saamiseks PERH-i iga päev kaks kuni viis inimest, kes on tõukerattaga kukkunud. Ta lisas, et pöördumised jäävad pigem nädala lõppu ja õhtusele või öisele ajale.

Sarnaselt Põlluveeriga pidas Jefimova probleemiks alkoholijoobes sõitmist. "Üldine soovitus on kindlasti mõistlik käitumine. Ei tasu ükskõik millise abivahendiga liikudes alkoholi tarbida," sõnas Jefimova.

Ka politsei ei pea Kullamäe sõnul lahenduseks tõukeratastega sõitmise keelamist. Pigem näeb ta lahendust olukorra parandamiseks koostöös tõukerataste rendifirmade ja kohalike omavalitsustega.

Tõukerataste renti pakkuva Bolti Baltikumi valitsussuhete juht Henri Arras ütles, et probleemi lahendamiseks on vaja kombineerida erinevaid lahendusi.

Näitena tõi ta, et ettevõttel endal on käsil tehnoloogiaarendus, mis testib eelnevalt kasutajate reaktsioonivõimet. See aitaks vältida joobes juhte tõukeratastel.