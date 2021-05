Isamaa ei kiirusta peaminister Kallase umbusaldamist toetama

EKRE leiab avalduses, et Kaja Kallase eestvedamisel on Reformierakonna ja Keskerakonna valitsus mänginud mõne kuuga maha eelmise valitsuse loodud tingimused majanduse arenguks ja Eesti kaitsevõime tõstmiseks.

Priit Sibul ütles ERR-ile, et Isamaa fraktsioon ei ole arutanud umbusaldusavaldust Kaja Kallasele. "Põhjust selleks võiks isegi olla, aga hetkel on selleks vara, sest see, mis puudutab riigieelarve strateegiat ja viimastel päevadel avalikkuse ette tulnud kärpekohti, nii orkestrite, kaplanaadi kui muu märgilise osas, siis meie fraktsioonile jääb küll mulje, et see on alles jäämäe veepealne osa," rääkis Sibul, märkides, et umbusaldamisel ei saa tegutseda ülejala ja emotsioonidest lähtuvalt.

"Katsuks kõigepealt aru saada, mis on valitsuse tegelik plaan ja siis saame meie ka otsustada, kas umbusaldada, keda umbusaldada ja millised on täpsed põhjused."