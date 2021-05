Meditsiinitöötajatele tehti Lääne-Virumaal paimatk ja Saaremaal paikontsert

Puhta vee teemapargi eestvedaja Priit Adler nimetas laupäevast ettevõtmist eesliinitöötajate paimatkaks.

"Paimatk selle pärast, et see on hästi pikk ja pehme pai kõikidele nendele inimestele, kes on meile kõigile turvalisuse ja tervise taganud. Turismitegijad on ju olnud tegelikult isolatsioonis ja keda sa ikka tänad selle isolatsiooni lõppemise eest kui meditsiinitöötajaid, kes on meie kliendid päästnud. Loomulikult on nad päästnud meid kõiki," rääkis Adler.

Matkal osalejad tunnistasid, et looduses tunnetasid nad seda, et lõpuks ometi ollakse kaitseülikondadest vabaks saanud. Meditsiinitöötajatele on koroonaaeg olnud raske just erinõuete ja haiguse uudsuse tõttu.

"Raskemaks tegi see, et olid kostüümis, sul olid respiraator ja muud kaitsevahendid, see tegi olemise ja hingamise palju raskemaks," ütles paimatkal osaleja Tiina Valving.

Moonika Pilli lisas, et raskeks tegi olukorra ka pingeline olek. "Sa ei tea sellest haigusest midagi. Lisaks veel mure oma lähedaste pärast, kui nad satuvad sinna haiglasse," ütles ta.

Teisi päästma harjunud meditsiinitöötajatele jagati ka matkatarkust, kuidas ennast metsas eksides päästa.

Kuressaare haigla katusel toimus kontsert meditsiinitöötajatele



Kuressaare haigla katusel toimus laupäeval 12-tunnine kontsert, mis oli pühendatud meditsiinitöötajatele.

Hommikul 11 alanud muusikamaratonis osales 15 Saaremaalt pärit räpparit ja diskorit, kes avaldasid oma muusikaga PAI kampaanias tunnustust meditsiinitöötajatele, kogudes samas ka annetusi Kuressaare haigla meditsiini- ja hooldustöötajatele.

Kontserdi videopilt jõudis üle Kuressaare haigla Facebooki konto kõigi huvilisteni. Õhtuks oli päeva jooksul raha kogutud ligikaudu 1000 eurot.