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Ukraina ründas Vene maksuameti andmekeskust

Välismaa
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Ukraina üksus tulistamas Vene positsioone mitmelasulisest raketiheitjast Grad.
Ukraina üksus tulistamas Vene positsioone mitmelasulisest raketiheitjast Grad. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS / Anatolii Stepanov
Välismaa

Ukraina õhurünnak tabas ööl vastu reedet Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuvat ühte kahest kõige tähtsamast Venemaa föderaalse maksuameti (FNS) andmekeskusest. Ukraina ulatusliku droonirünnaku alla langes ka okupeeritud Luhansk, kus tabamuse said tõenäoliselt sideobjektid, kuna osas linnast kadus side ning täheldati elektrivarustuse häireid.

Oluline Venemaa-Ukraina sõjas reedel, 23. oktoobril kell 11.24:

- Ukraina ründas Vene maksuameti andmekeskust;

- Ukraina droonirünnak tabas okupeeritud Luhanskit;

- Ukraina väed tabasid Huljaipole suunal kahte Venemaa õhutõrjesüsteemi;

- Soome firmad hakkavad aitama Ukrainal oma satelliidisüsteemi luua;

- Ukraina ja Rootsi arutasid õhutõrjevajadusi ja Venemaa rünnakuid;

- Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1830 sõdurit;

Ukraina ründas Vene maksuameti andmekeskust

Ukraina õhurünnak tabas ööl vastu reedet Venemaal Nižni Novgorodi oblastis asuvat Venemaa föderaalse maksuameti (FNS) andmekeskust.

Nižni Novgorodi oblastis Gorodetsi linnas asuv andmekeskus on üks kahest keskusest, kus hoitakse maksuandmeid ja riiklike registrite andmebaase. See tagab föderaalse maksuameti töö ning vastutab riiklike digitaalsete andmete töötlemise ja säilitamise eest, teatasid sõjasündmusi kajastavad seirekanalid, mida vahendas väljaanne Dialog.UA.

Sellise objekti kahjustamine võib põhjustada häireid Venemaa riiklike infosüsteemide töös.

Sama rünnakuga seoses väidetakse, et Ukraina droone tõrjunud Vene õhukaitse tabas lähedal asunud elumaja.

Ukraina droonirünnak tabas okupeeritud Luhanskit

Ukraina ulatusliku droonirünnaku alla langes ööl vastu reedet ka okupeeritud Luhansk, kus tabamuse said tõenäoliselt sideobjektid, kuna osas linnast kadus side ning täheldati elektrivarustuse häireid.

Umbes kell neli hommikul kostsid Luhanskis plahvatused. Pärast neid tekkisid linnas side- ja elektrivarustuse häired, teatasid sõjasündmusi kajastavad seirekanalid ühismeedias.

Kanali Exilenova+ avaldatud videol on näha sidemasti lähedal toimunud plahvatust, misjärel kadus osas okupeeritud linnast side täielikult.

Ametlikke andmeid rünnaku tagajärgede kohta veel ei ole.

Luhansk on olnud Venemaa okupatsiooni all alates 2014. aastast.

Reedene rünnak ei ole esimene seda linna tabanud Ukraina õhurünnak. Ööl vastu 21. oktoobrit tabasid droonid linnas sideoperaatori Lugakomi hoonet ja telekommunikatsiooniteenuste keskust. Päev varem, 20. oktoobril, sai okupeeritud Donetskis löögi Ugletelekomi andmekeskus.

Samal ajal tabasid Ukraina üksused okupatsioonivägede juhtimispunkte Luhanski ja Kurahhove lähedal ning Venemaa ladusid okupeeritud Krimmis ja Donetski oblastis.

Ukraina väed tabasid Huljaipole suunal kahte Venemaa õhutõrjesüsteemi

Ukraina maavägede 433. mehitamata süsteemide rügemendi operaatorid tabasid Huljaipole suunal Ukraina lennukeid sihtinud Venemaa õhutõrjeraketisüsteemi Buk-M1 ja veel ühte tuvastamata tüüpi õhutõrjesüsteemi, edastas reedel uudisteagentuur Ukrinform.

"Huljaipole suunal toovad Vene väed kohale õhutõrjeraketisüsteeme, et astuda vastu Ukraina lennukitele, mis ründavad aktiivselt vaenlase tagalat. Ühe sellise süsteemi ehk Buk-M1 avastasid ja tabasid seda droonidega 7. õhuründekorpuse vastutusalas 433. mehitamata süsteemide rügemendi operaatorid. Järgmise väljalennu ajal tabasid Ukraina operaatorid veel ühte maskeeritud sihtmärki – tuvastamata tüüpi õhutõrjesüsteemi," täpsustati avalduses.

Vene üksused maskeerivad oma õhutõrjesüsteeme hoolikalt metsaribadesse. Sügis töötab aga nende kahjuks ja muudab kalli tehnika varjamise üha keerulisemaks.

Ukrinformi andmetel on Huljaipole suunal sagenenud juhtumid, kus Vene jalaväelased kaotavad elu, kuna nad üritavad tungida edasi väikestes rühmades ilma piisava toetuse, kindla side ja evakueerimisvõimaluseta.

Soome firmad hakkavad aitama Ukrainal oma satelliidisüsteemi luua

Soome tehnoloogiaettevõtted Iceye ja Nokia allkirjastasid neljapäeval Ukraina kaitseministeeriumiga kavatsuste protokolli, millega vormistasid ametlikult partnerluse eesmärgiga arendada välja Ukraina oma satelliitsidesüsteem.

Dokument allkirjastati Soome peaministri Petteri Orpo visiidi ajal Kiievisse ning Ukraina president Volodõmõr Zelenski nimetas satelliidilepet oluliseks Ukraina kaitsele ja vastupanuvõimele.

Kokkulepe Kiieviga sündis mõni nädal pärast seda, kui Nokia ja Iceye teatasid plaanist teha koostööd, et ehitada valitsustele mõeldud lairibaühendusega Maa-lähedase orbiidi satelliitsidesüsteeme. Need süsteemid toetavad muu hulgas riigikaitset, päästeteenistusi ja piirivalvet.

Ukraina tugineb praegu teisele lairibaühendusega satelliitsidesüsteemile ehk Starlinkile, mida haldab USA ettevõte SpaceX. Starlink on osutunud hädavajalikuks lahinguvälja sides, keskmaa droonirünnakutes ja õhutõrjes.

Kuid süsteem on osutunud ka haavatavaks, mida Ukraina sai tunda pärast nädal aega kestnud pidevaid häireid oma Starlinki teenustes. Kuigi USA president Donald Trump väitis, et Ukraina Starlinki täiskiirus ja funktsionaalsus on taastatud, siis kinnitas üks Ukraina ametnik ajalehele, et piirangud kehtivad endiselt.

Kiievis allkirjastati Zelenski ja Orpo juuresolekul seitse Soome-Ukraina lepet koguväärtusega ligikaudu 300 miljonit eurot.

"Soomelt on Ukrainale uus toetuspakett ning kokkuleppeid, mis laiendavad meie koostöövõimalusi. Allkirjastatud on seitse dokumenti ja tänaste lepingute koguväärtus on umbes 300 miljonit eurot," ütles Zelenski.

Muuhulgas allkirjastasid Ukraina peaminister Serhi Koretskõi ja Soome peaminister Petteri Orpo sertifikaadi, mis kinnitab Soome poolt kümne diiselveduri annetamist.

Ukraina ja Rootsi arutasid õhutõrjevajadusi ja Venemaa rünnakuid

Ukraina kaitseminister Jevheni Hmara arutas neljapäeval telefonitsi Rootsi kaitseministri Pål Jonsoniga Ukraina kriitilisi vajadusi oma õhuruumi kaitsmisel.

"Praegu on oluline tugevdada võimalikult kiiresti meie võimekust tõrjuda ballistilisi ohte. See hõlmab püüdurrakette Patrioti süsteemidele. Ukraina on valmis tegema partneritega koostööd erinevate tarnemehhanismide osas. Iga püüdurrakettide tarne ja iga võimalus kaitsta inimesi, tsiviilrajatisi ning kriitilist taristut on meile oluline," rääkis Hmara.

"Ukraina on juba sõlminud lepingud Patrioti rakettide tarnimiseks, kuid palub partneritel anda üle püüdurrakette olemasolevatest varudest vastutasuks tulevaste ja Ukrainale juba eraldatud tarnete eest," teatas kaitseministeerium avalduses.

Kaitseministrid arutasid ka IRIS-T süsteemide rakettide tarnete kiirendamist ning Ukraina vajadust Rootsi õhutõrjesüsteemide ja nende laskemoona järele. Edasised tarned on Ukrainale olulised ning seda teemat arutati põhjalikult ka telefonikõne ajal.

"Teine valdkond on Gripeni lennukid. Ukraina ja Rootsi liiguvad meeskondade väljaõppega plaanipäraselt edasi," lisas Ukraina kaitseministeerium.

Hmara rõhutas, et nende lennukite tarnimine koos relvastusega tugevdaks oluliselt Ukraina õhuväge ja selle võimet astuda vastu juhitavaid lennukipomme kandvatele Vene lennukitele, mis terroriseerivad rindelähedasi linnu.

Samuti tänas minister Rootsit tugeva ja järjepideva toetuse eest Ukrainale.

Ukraina andmetel kaotas Venemaa ööpäevaga 1830 sõdurit

Ukraina relvajõudude reedel esitatud hinnang Vene vägede senistele kaotustele alates Venemaa täieulatusliku sõjalise kallaletungi algusest 2022. aasta 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 1 574 620 (+1830);

- tankid 12 439 (+0);

- jalaväe lahingumasinad 25 597 (+3);

- suurtükisüsteemid 51 510 (+54);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 2230 (+1);

- õhutõrjesüsteemid 1720 (+1);

- lennukid 449 (+0);

- kopterid 356 (+0);

- maapealsed robotisüsteemid 3003 (+6);

- operatiivtaktikalised droonid 577 209 (+2067);

- tiibraketid 5138 (+0);

- laevad/kaatrid 35 (+0);

- allveelaevad 2 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid 166 088 (+447);

- eritehnika  4851 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda ning pole ka avalikult selgitanud, millise metoodika alusel nad Vene sõjakaotusi kokku loevad.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: RBK-Ukraina, Dialog.ua, BNS

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