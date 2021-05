Muuseumides õpetati puitaknaid restaureerima

Eesti muuseumides õpetati laupäeval vanu puitaknaid väärtustama ja restaureerima. Vabaõhumuuseumi kampaanias "Vaata vana akent" on kõik oodatud ka oma kodukandi vanu aknaid üles pildistama. Just nii said fotole püütud Palamuse kandi puitaknad.

Vanades akendes peitub ajalugu. Paraku on aga viimase 20 aasta jooksul paljud läinud kergema vastupanu teed ja vahetanud vanad puitaknad plastakende vastu.

"Ei jääda mõtlema, millist väärtust need vanad aknad kannavad. Minnakse kergema vastupanu teed. Tegelikult vanad aknad olid kõik tehtud meistrite poolt koha peal, just konkreetsele majale. Igal meistril on oma eripärad. Piirkondade kaupa me märkame üle Eesti, et on mingid iseloomulikud jooned," lausus Pärandivaderite algatuse koordinaator Elle Lepik.

Pärandivaderid ehk kultuurihoidjatest kooliõpilased alustasid vanade akende üles pildistamist eelmine aasta, mil tuli näiteks välja, et Kuressaares on aknad kaunistatud puidust põimornamendiga ja seal leidus ka raitkivist aknaraame.

Sel suvel on aknajahile kutsutud kõik huvilised, et saada veelgi uusi teadmisi eri paikade akende kohta. Laupäeval said üles pildistatud Palamuse erinevad raamid.

Samuti selgus töötoas, et vana puitakna väljanägemise taastamine ei ole midagi keerulist. Vaja on vaid piisavalt aega, et aknaraamid kõigepealt puhastada, lihvida, kruntida ja siis ära värvida.

"Kui aken ei ole pehkinud, siis tasub kindlasti see töö ette võtta. Vanal aknal on ikka oma hing sees. Kui sa vaatadki kasvõi akna hingesid, need on sellised kitsa, spetsiaalselt akna jaoks tehtud, kunstniku väikese sõnumi või jäljendiga," ütles restaureerimise spetsialist Tiit Zeiger.

Fotosid vanadest puitakendest ootab Vabaõhumuuseum suve lõpuni.