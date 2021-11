Kuressaare 400 noort said pärandivaderiteks

Enam kui 400 uut pärandivaderit on Kuressaare Nooruse kooli õpilased, kes korrastasid Kuressaare lossipargi ümbrust lehti riisudes, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Pärandivaderite päev on ellu kutsutud selleks, et lapsi tuua lähemale pärandile ja pärandiobjektidele ja et nad saaksid käed külge lüüa ja anda oma panuse nende korrastamiseks," selgitas muinsuskaitseameti Saaremaa nõunik.

Noortele lehtede riisumine meeldis. "Täna on olnud väga põnev päev klassiga siin veeta," rääkis Robin.

"Jaa, väga põnev, üldiselt ei ole ju lehtede riisumist," sõnas Linda, kes pole varem kunagi lehti riisunud.

Mitu sama kooli klassi käis aga muinsuskaitse all olevaid kalmistuid üle Saaremaa puulehtedest koristamas.

"Aeg läheb nii kiiresti siin millegipärast. Nagu töö tegemine oleks viis minutit, aga tegelikult on 30," ütles Carlos.

"Kolm suurt kvartalit me jõudsime ära teha. Riisuda ja välja vedada. Ja see välja vedamine on väga raske töö, aga tänu lastele ja nende entusiasmile jõudsime me suure töö ära teha," rääkis Kudjape kalmistuvaht Marika Jürisson.

Lisaks koristamisele räägiti õpilastele ikka ka taustainfot selle koha kohta, kus nad viibisid ja miks see paik on muinsuskaitse all.

"Ajaloost rääkisime natuke eelnevalt koolitundides. Ja siis me rääkisime veidi ka sellest, kuidas kalmistul käituda ja miks on just Kudjape kalmistu selline koht, kuhu pärandivaderid tulevad ja miks me siin üldse oleme," selgitas Nooruse kooli õpetaja Grete Pihl.

Ja kuigi päevaga saadud auväärne tiitel - pärandivader - polnud tööd tehes veel päris selge, lubasid õpetajad sellest märgi neile maha jätta.

"Nad saavad selle paberi, aga nad veel ei tea seda. See on tunnistus, see on üllatus , et nemad kuulutatakse pärandivaderiteks," rääkis Nooruse kooli õpetaja Katrin Liiv.