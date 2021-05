Narva ostukeskused on kriisis kaotanud veerandi käibest

Narva suuremates kaubanduskeskuses Astris ja Famas on kahe peale kokku 160 poodi. Kui enne pandeemiat käis keskustes üle 10 000 külastaja päevas, siis praegu vaid 7000-8000.

"Võrreldes koroonaeelse ajaga on meil käibed ikka oluliselt kukkunud. Nii külastajate kui käibe numbrid on kukkunud umbes veerandi võrra," rääkis keskuste juht Tarmo Kleimann.

Selles olukorras on poed töötajaid koondanud ja kulusid kärpinud, kuid oma äri on kinni pannud vaid üksikud.

"Aga on ka selliseid näiteid, kes pärast esimest kriisilainet ehmatasid hirmsasti ära ja panid poe kinni, aga nüüd jälle uuesti avavad," märkis Kleimann.

Kleimanni sõnul ostsid Vene turistid kõige enam moe- ja toidukaupu. Toidukauba müügilangust on tunda ka Astri keskuse Selveris.

"Vene turist on sisuliselt kadunud. Kui vaadata tax-freed, mida kasutati, siis selle langus on üle 99 protsendi. Kuna osakaal on olnud märkimisväärne, siis saame ikkagi rääkida enam kui 20-protsendisest langusest. Õnneks on poel ka igapäevased kliendid Narva linnast ja lähiümbrusest. Nende toel ikkagi kauplus püsib pinnal," rääkis Selveri äriarvestuse juht Kristjan Anderson.

Andersoni sõnul hindasid Vene turistid kõrgelt eestimaist sinki, vinnutatud liha, šokolaadi ja loomulikult juustu. Seda osteti Andersoni kinnitusel kilode ja kangide kaupa. Selle müügis on langus pea kaks kolmandikku.

Vene turistile otsitakse asendust naaberlinnade elanike ja siseturistide seast, arendatakse e-kaubandust ning oodatakse pikisilmi piiri avanemist.

"Võib arvata, et kui piirid avanevad, siis Vene turiste võib ju sattuda isolatsiooniperioodijärgselt isegi rohkem kui kriisieelsetel aastatel. Nii et nõudlus võib pärast languskõverat ka oluliselt kõrgemaks osutuda," arutles Anderson. Kuid lähiaasta vaates Andersoni sõnul idaturistile siiski panustada pole mõtet. Pigem võiks lootusega vaadata 2022. ja 2023. aastat.