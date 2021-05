PPA maja katusel elavad linnamesilased

Politseimaja kummaski katusetarus elab üks mesilasema ja kahes tarus on kokku umbes 40 000 mesilast. Suve keskpaigaks võib neid olla juba 100 000, vahendas "Aktuaalne kaamera".

PPA kommunikatsioonibüroo vanemspetsialist Kristjan-Jaak Nuudi, kes on õppinud mesinik, ütles, et mett võiks saada jaanipäeva paiku, kuid see oleneb ilmast.

"Vaher on just nektari eritamise lõpetanud, kastan alustab, võilill annab ka praegu midagi, toomingas õitseb - on erinevaid taimi. Ja õunapuud lähevad kohe koduaedades õitsema," lisas ta.

Nuudi rääkis, et mesilased toodi politseisse tööle, et kinkida koostööpartneritele oma mett, mitte Hiinast tellitud meeneid, mille ökoloogiline jalajälg on suur. Nii ongi PPA katusel elavate mesilaste ülesanne koostada Eesti mee sõrmejälge.

"Maaülikool hakkab võtma proove üle Eesti igalt poolt, 40 mesilat, kust võetakse kolm korda aastas kolme aasta jooksul meeproove, siis sellest luuakse Eesti mee sõrmejälg. Mee sõrmejälg on selle jaoks, et vältida võltsinguid, mee võltsinguid," selgitas Nuudi.

Kuigi PPA on liiklustiheda Pärnu maantee ääres, on mesilastel ümbruskonnas mee korjekohti piisavalt, kinnitab Tallinna Mesinike Seltsi juhatuse liige Erki Naumanis.

"Tegelikult Tallinn on hästi roheline linn ja meil on hästi palju pargipinda ja hästi palju õitsvaid taimi ja puid. Ja siis mesilane läheb tarust kahe ja poole kilomeetri kaugusele - on selline ring, mille raadius on kaks ja pool kilomeetrit. Tegelikult kokku on see 12 ruutkilomeetrit, kus nad peal käivad ja otsivad omale toitu," rääkis Naumanis.

"Mesilased üldjuhul filtreerivad välja raskemetallid oma kehaga, aga eks selle puhtust me saame sügisel näha, kui mesi laborist tuleb," ütles Nuudi.

Tema hinnangul võiks igal prefektuuril olla oma mesilased, et saada erinevat mett - Tallinnast ühe maitsega, Tartust teisega ja Piusa kandist mahemett.