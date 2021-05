Helsingi ülikooli kärped võivad ohustada eesti keele magistri- ja doktoriõpet Soomes

Eesti keele külalisprofessori koht on Helsingi ülikoolis täitmata juba eelmise aasta sügisest, nüüd aga on ülikool otsustanud loobuda ka eesti keele ülikoolilektori kohast, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Dekaan Pirjo Hiidenmaa toob põhjusena välja rahapuuduse, mille on kaasa toonud teadusasutuste rahastuse vähendamine juba enam kui kümne aasta jooksul.

"Ülikoolide praegune kitsikus on eelmise aastakümne keskel tehtud rahastuskärbete tulemus. Helsingi ülikooli kohtlesid need kärped eriti julmalt. Meil on praegu täitmata enam kui 30 ametikohta samasuguse rahanappuse tõttu nagu eesti keele puhul," rääkis Hiidenmaa.

Kuigi Hiidenmaa sõnul pakutakse püsiva ülikoolilektori asemele tunnitasulisi õpetajaid ning eesti keele magistri- ja doktoriõpe Helsingi ülikoolis ohus ei ole, on soome-eestlastest professor Riho Grünthal eriarvamusel.

"Siis jääb ikkagi juhendamine, koordinatsioon ja see, et oleme kohal olemas, suhtleme ülikooli teiste keeleainetega. Ülikoolis käib kogu aeg kavandamine ja tuleviku programmide koostamine, see töö jääb kõik sealt ära," rääkis Grünthal.

Helsingi ülikooli vilistlase, eesti filoloogi ning tõlkija Sanna Immaneni sõnul on eesti keele õppe närvutamisest kahju ning praegustel sammudel võivad olla rasked tagajärjed kogu eesti kultuuri ja keele levikule Soomes.

"Sellel võib olla tõesti. Kohe homme mitte, aga kui noorte pealekasvu ei tule, siis see ei ole muidugi inspireeriv nendele inimestele, kes praegu sellel erialal tegutsevad. Ja aastate jooksul hakkame nägema. Puudub näiteks ilukirjanduse tõlkijaid," ütles Immanen.

Dekaan Pirjo Hiidenmaa sõnul on praegune olukord siiski ajutine ning Helsingi ülikooli humanitaarteaduskond teeb kõvasti tööd, et eesti keele õpe senises mahus ennistada.